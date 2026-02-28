En el norte santafesino

Vera conmemora el Día de la Mujer con deporte, cultura y actividades comunitarias

La Municipalidad de Vera organizó un programa de actividades deportivas, recreativas y culturales para los días 7 y 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Habrá torneo de vóley femenino, bicicleteada, espectáculos en vivo y la puesta en escena de “La Casa de Bernarda Alba”.