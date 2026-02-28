Vera conmemora el Día de la Mujer con deporte, cultura y actividades comunitarias

La ciudad de Vera se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una agenda que combina actividad física, encuentro comunitario y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.
La Municipalidad de Vera organizó un programa de actividades deportivas, recreativas y culturales para los días 7 y 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Habrá torneo de vóley femenino, bicicleteada, espectáculos en vivo y la puesta en escena de “La Casa de Bernarda Alba”.
El cronograma comenzará el sábado 7 de marzo con un Torneo de Vóley Femenino en el Club Gimnasia, con entrada libre y gratuita. La iniciativa busca promover la participación de mujeres en el deporte y generar un espacio de encuentro y competencia en un ámbito recreativo.
Las actividades continuarán el domingo 8 en el Paseo de las Artes, desde las 17, con una bicicleteada gratuita y abierta a todas las edades.
No se requerirá experiencia previa ni un tipo específico de bicicleta. La intendente Paula Mitre destacó que la propuesta apunta a disfrutar de un recorrido por las calles de la ciudad con un mensaje de concientización, y adelantó que habrá obsequios para quienes participen.
Además de las actividades deportivas, la Municipalidad —a través de las áreas de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura— anunció una programación complementaria que incluirá espectáculos en vivo, acrobacias en tela, clases abiertas de zumba, danzas folclóricas, feria de emprendedores y artesanos, y espacios de concientización a cargo de instituciones locales.
El cierre cultural del domingo será a las 20.30 en el Cine Teatro Español, donde se presentará la obra La Casa de Bernarda Alba, del dramaturgo Federico García Lorca. La puesta estará a cargo de un elenco rotativo del ISFD en Artes N° 5074, bajo la coordinación del director de Cultura, Eduardo Perot.
De esta manera, el municipio propone una conmemoración que trasciende lo simbólico y apuesta a generar espacios de participación, reflexión y expresión artística en torno a una fecha de fuerte significado social.