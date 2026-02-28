En Pueblo Nuevo

Villa Gobernador Gálvez celebra su 138° aniversario con una Noche de Colectividades

En el marco de su 138° aniversario, la ciudad de Villa Gobernador Gálvez celebrará este sábado 28 de febrero una Noche de Colectividades en el barrio Pueblo Nuevo. Desde las 18 horas, habrá comidas típicas, danzas tradicionales, música en vivo y feria de emprendedores, con entrada libre y gratuita.