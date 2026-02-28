Villa Gobernador Gálvez celebra su 138° aniversario con una Noche de Colectividades

La ciudad de Villa Gobernador Gálvez se prepara para celebrar sus 138 años de historia con una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.
En el marco de su 138° aniversario, la ciudad de Villa Gobernador Gálvez celebrará este sábado 28 de febrero una Noche de Colectividades en el barrio Pueblo Nuevo. Desde las 18 horas, habrá comidas típicas, danzas tradicionales, música en vivo y feria de emprendedores, con entrada libre y gratuita.
La ciudad de Villa Gobernador Gálvez se prepara para celebrar sus 138 años de historia con una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.
Este sábado 28 de febrero, desde las 18 horas, la Municipalidad organizará la “Noche de Colectividades” en la intersección de avenida Argentina y Buenamessón, en el corazón de Pueblo Nuevo.
El evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Asociación de Comercio e Industria y empresas locales, en una articulación público-privada que permite sostener la realización de este tipo de celebraciones masivas.
La propuesta incluirá la participación de delegaciones de distintas colectividades que ofrecerán platos típicos y presentaciones de bailes tradicionales.
Entre los países y regiones representados estarán Egipto, Ucrania, Cuba, Grecia, Polonia, Abruzzo, Líbano, Baleares, Rusia y Perú.
En el escenario también habrá espacio para el talento local. Se presentarán los ballets folklóricos Nuevo Pueblo, De Cuyo al Litoral y el taller municipal de Danzas Flamencas. La música en vivo estará a cargo de Gustavo Verón, El Matatán y El Cumbión del Río.
Además, se montará una feria de artesanías y emprendedores, consolidando el evento como un espacio de encuentro comunitario que combina identidad cultural, producción local y recreación.
La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó que la celebración responde a la decisión del intendente Alberto Ricci de conmemorar el aniversario con propuestas culturales y recreativas abiertas a toda la comunidad.
Según expresó la funcionaria, el objetivo es que las familias puedan apropiarse del espacio público y disfrutar de una noche diferente, que conjugue cultura local con tradiciones de otros países, reforzando la identidad plural de la ciudad.
Asimismo, valoró el acompañamiento del sector privado y provincial para concretar el evento, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones intermedias.
Con motivo de la celebración, el cuadrante delimitado por las calles Italia, Buenamessón, Santa Fe y Remedios de Escalada permanecerá cerrado al tránsito desde las 12 horas del 28 de febrero hasta las 2 de la madrugada del 2 de marzo.
También habrá corte total en avenida Argentina, entre Cervantes y Nuestra Señora de la Paz.
Desde el municipio recomendaron a los vecinos prever vías alternativas de circulación y acercarse con tiempo para disfrutar de una jornada que promete color, sabores y música en honor a los 138 años de la ciudad.