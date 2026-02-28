Arte en el sur santafesino

Récord de propuestas y teatro de primer nivel en el 5º Festival Sanlorencino

La edición 2026 del Festival Teatro de Verano de San Lorenzo recibió 148 proyectos de todo el país y programó cinco espectáculos que combinan humor, memoria y propuestas familiares. Será del 6 al 8 de marzo con entrada libre y gratuita.