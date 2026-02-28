Récord de propuestas y teatro de primer nivel en el 5º Festival Sanlorencino

La ciudad de San Lorenzo se prepara para vivir una nueva celebración escénica con la quinta edición del Festival Teatro de Verano Sanlorencino, que tendrá lugar del 6 al 8 de marzo en el Centro Cultural local.
La edición 2026 del Festival Teatro de Verano de San Lorenzo recibió 148 proyectos de todo el país y programó cinco espectáculos que combinan humor, memoria y propuestas familiares. Será del 6 al 8 de marzo con entrada libre y gratuita.
El ciclo es organizado por Segundo Plan Producciones con el acompañamiento de la Municipalidad, y este año alcanzó una convocatoria histórica: se recibieron 148 proyectos de distintas provincias, casi triplicando los 50 que habían participado en la edición anterior.
Tras el proceso de selección, cinco espectáculos conforman la programación 2026, con una marcada diversidad estética y temática.
Las funciones se distribuirán entre el Teatro Aldo Braga y la Sala Bernardo Perrone, ambas salas del Centro Cultural.
El festival abrirá el viernes 6 a las 20.30 en el Teatro Aldo Braga con El Bululú, Antología Endiablada, protagonizada por el reconocido actor Osqui Guzmán.
Se trata de un unipersonal que retoma la tradición del “bululú” —actor que interpreta múltiples personajes en soledad— y propone un recorrido donde el teatro aparece como una “máquina de coser memoria”. Con un despliegue corporal y expresivo intenso, Guzmán construye universos diversos a partir de un único cuerpo en escena.
La programación continuará el sábado 7 a las 17, también en el Aldo Braga, con Agua Fantasma, la Invasión, a cargo del elenco La Gorda Azul (Santa Fe). La obra combina humor y absurdo: en medio del campo, una pareja celebra la llegada de un televisor nuevo mientras, sin advertirlo, se desata una invasión extraterrestre.
Esa misma noche, a las 20.30, el Grupo Arlequino de Carlos Casares (Buenos Aires) presentará La Maldición de Ira Vamp. La comedia, con tintes de misterio y situaciones disparatadas, gira en torno al señor Edgar y su flamante esposa, cuya vida se ve alterada por una serie de maldiciones y episodios sobrenaturales.
El domingo 8 a las 17, en la Sala Bernardo Perrone, será el turno de Triple Orquestina Ilustrada, del grupo El Casi Cirk (Rosario). Se trata de una propuesta musical y teatral pensada especialmente para las infancias, que combina humor, canciones y destrezas circenses como malabares.
El cierre del festival llegará ese mismo día a las 20.30 en el Teatro Aldo Braga con Flota Rapsodia Santafesina, de la compañía Hasta las Manos. La obra aborda, desde la poesía, el humor y la memoria colectiva, la trágica inundación que afectó a la ciudad de Santa Fe en abril de 2003, construyendo un relato escénico que conjuga identidad, dolor y resiliencia.
Con un clima de emoción y entusiasmo compartido, este viernes finalizó la Colonia de Adultos Mayores organizada por la Municipalidad de San Lorenzo, tras varias semanas de actividades recreativas, deportivas y de integración en el Polideportivo Municipal.
La jornada de cierre estuvo marcada por el humor y la creatividad: los participantes protagonizaron representaciones teatrales cómicas, en las que también participaron chicos del Centro de Día Cree, en una experiencia intergeneracional que despertó aplausos y sonrisas. Luego llegó el turno del bingo musical, que combinó clásicos de distintas épocas con premios y mucha diversión.
El broche de oro fue una verdadera fiesta de espumita, en la que la música y el baile coronaron una temporada que se vivió con energía y compañerismo. Además, los presentes recibieron plantines confeccionados por los jóvenes del Vivero Inclusivo, que se sumaron a la celebración y aportaron su trabajo como símbolo de crecimiento y cuidado.
Acompañaron el encuentro el presidente del Concejo, Hernán Ore; la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; la secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, Laura Vera; y el subsecretario de Deportes, Roque Caballero, quienes compartieron el cierre junto a los adultos mayores y destacaron el valor de estos espacios de encuentro y bienestar.
La colonia volvió a demostrar que el juego, la actividad física y la socialización no tienen edad, y que cuando h ay compromiso y participación, la alegría se multiplica.