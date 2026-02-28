#HOY:

Rafaela suma infraestructura en seguridad con inversión conjunta Provincia–Municipio

El Municipio instaló un nuevo dispositivo de videovigilancia en la intersección de Aristóbulo del Valle y Liniers, una zona de alta circulación que conecta barrios estratégicos. La medida se inscribe en el plan integral de seguridad y en el fortalecimiento del monitoreo urbano con tecnología.

Rafaela suma una nueva cámara de seguridad en un punto estratégico de la ciudad
La ciudad de Rafaela incorporó una nueva cámara de seguridad en la intersección de Aristóbulo del Valle y Liniers, un corredor clave que vincula los barrios Central Córdoba y Villa Podio y concentra un importante flujo vehicular y peatonal.

La instalación se concretó en el marco de una inversión que el Municipio desarrolla de manera articulada con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, orientada a consolidar un sistema de prevención apoyado en herramientas tecnológicas.

Planificación técnica y participación vecinal

Desde el Ejecutivo local explicaron que la definición del punto de colocación responde a un proceso que combina demandas ciudadanas y análisis técnico. A partir de planteos y solicitudes de vecinos, se realizan estudios de factibilidad y evaluación estratégica para determinar los sectores prioritarios.

El cruce de Aristóbulo del Valle y Liniers fue identificado como un nodo relevante por su carácter de conexión interbarrial y por el volumen de tránsito

El cruce de Aristóbulo del Valle y Liniers fue identificado como un nodo relevante por su carácter de conexión interbarrial y por el volumen de tránsito que registra a diario, lo que lo convierte en un punto sensible en términos de prevención.

Un plan integral con enfoque tecnológico

La nueva incorporación se enmarca en el plan integral de seguridad que impulsa el Municipio, el cual contempla la expansión progresiva del sistema de videovigilancia, la articulación operativa con la Guardia Urbana Rafaela y el trabajo coordinado con las fuerzas policiales.

El objetivo es fortalecer la capacidad de monitoreo en tiempo real, mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo y optimizar la respuesta ante eventuales hechos delictivos o emergencias.

Desde la gestión municipal subrayaron que la política de seguridad se sostiene sobre tres ejes: inversión en infraestructura tecnológica, planificación estratégica y participación comunitaria. En ese sentido, remarcaron que la ampliación del sistema de cámaras forma parte de una política pública de largo plazo que apunta a consolidar una ciudad moderna, cuidada y segura.

La incorporación de este nuevo dispositivo reafirma esa línea de trabajo, en un contexto donde la tecnología aplicada al espacio público se consolida como herramienta central en la prevención urbana.

