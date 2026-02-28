Departamento Castellanos

Rafaela suma infraestructura en seguridad con inversión conjunta Provincia–Municipio

El Municipio instaló un nuevo dispositivo de videovigilancia en la intersección de Aristóbulo del Valle y Liniers, una zona de alta circulación que conecta barrios estratégicos. La medida se inscribe en el plan integral de seguridad y en el fortalecimiento del monitoreo urbano con tecnología.