Departamento Las Colonias

Esperanza: refuerzan controles sobre caminos rurales para fortalecer la red vial

La Municipalidad inició una etapa de notificación preventiva a propietarios rurales para garantizar el mantenimiento de cunetas y banquinas, en el marco de la Ordenanza Nº 2540. En paralelo, avanza un plan de mejoras que ya intervino 70 kilómetros de caminos y proyecta obras estratégicas para la producción.