Exitosa Feria de las Carreras Verenses: gran participación de jóvenes y amplia oferta educativa

Con una notable concurrencia de jóvenes y familias, se desarrolló en el Complejo La Estación la Feria de las Carreras Verenses, organizada por el Municipio de Vera junto a instituciones educativas locales y regionales.
Durante las dos jornadas, cientos de estudiantes recorrieron los distintos stands y conocieron la amplia oferta de carreras y capacitaciones que se dictan tanto de manera presencial como a distancia. Estuvieron presentes el ISPI N° 4007, el Colegio Superior N° 42 Agustín Luis Rossi, el ISPI N° 4019, la UTN Reconquista, la Universidad Siglo 21, la Fundación Entender, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Nacional de Quilmes a través del Núcleo Universitario Vera (NUVE), además de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) mediante el Centro de Capacitación y Formación Laboral del Municipio.
Un punto de gran interés fue la posibilidad de continuar los estudios a distancia utilizando el Aula Digital Municipal, un espacio inaugurado el año pasado y que hoy constituye una herramienta fundamental para quienes desean vincularse con universidades de todo el país sin necesidad de trasladarse.
La intendente Paula Mitre destacó la importancia de la propuesta y expresó: “La Feria de las Carreras nos permite mostrar a nuestros jóvenes que las oportunidades de formación están al alcance de todos. La educación es la llave que nos permite construir futuro porque cada joven que elige estudiar está dando un paso que trasciende lo personal, porque su crecimiento también es el crecimiento de Vera. Necesitamos que nuestros chicos se animen a soñar en grande, a formarse y a volver su talento en oportunidades para nuestra ciudad».
«Desde el municipio acompañamos con el NUVE (Núcleo Universidario Vera), el CCFL (Centro de Capacitación y Formación Laboral) y el Aula Digital porque creemos que el verdadero progreso se logra cuando el conocimiento llega a todos, sin distancias ni barreras. Apostar a la educación es apostar al desarrollo, a la igualdad de oportunidades y a un porvenir mejor para toda la comunidad”, agregó.
La exitosa realización de la feria consolidó este espacio como una referencia para los jóvenes verenses que buscan proyectar su futuro académico y profesional.
