En el norte santafesino

El Colegio Superior Nº 42 suma dos nuevas carreras y amplía la oferta educativa en Vera

El Colegio Superior Nº 42 anunció la incorporación de dos nuevas carreras de nivel superior: la Tecnicatura en Economía Social y Solidaria y el Profesorado en Ciencias de la Educación. El acto contó con la participación del senador Osvaldo Sosa, autoridades institucionales y representantes gremiales.