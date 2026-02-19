El Colegio Superior Nº 42 suma dos nuevas carreras y amplía la oferta educativa en Vera
El Colegio Superior Nº 42 anunció la incorporación de dos nuevas carreras de nivel superior: la Tecnicatura en Economía Social y Solidaria y el Profesorado en Ciencias de la Educación. El acto contó con la participación del senador Osvaldo Sosa, autoridades institucionales y representantes gremiales.
Fueron anunciadas por las autoridades del colegio en conferencia de prensa de la que también participó el senador Osvaldo Sosa
En conferencia de prensa, las autoridades del establecimiento oficializaron la apertura de la Tecnicatura Superior en Economía Social y Solidaria con orientación al desarrollo local y del Profesorado Superior en Ciencias de la Educación, ampliando de manera significativa la oferta formativa en la ciudad de Vera.
El senador Osvaldo Sosa, quien impulsó la gestión ante el Ministerio de Educación provincial, se reconoció como “parte de este colegio” y agradeció al ministro José Goity por “haber comprendido la necesidad de contar con estas nuevas carreras en Vera”.
Por su parte, el rector Walter Pighín destacó “el permanente acompañamiento en la gestión para mejorar la oferta educativa del establecimiento” y extendió el reconocimiento a instituciones y autoridades políticas del departamento que respaldaron la iniciativa.
Duración, alcance y salida laboral
El Profesorado Superior en Ciencias de la Educación tendrá una duración de cinco años y habilitará a sus egresados para desempeñarse en distintos niveles del sistema educativo, desde el inicial hasta el superior, abriendo un amplio campo laboral.
En tanto, la Tecnicatura Superior en Economía Social y Solidaria —de tres años de duración y con validez nacional— apunta a formar profesionales capacitados para promover el desarrollo local, fortalecer emprendimientos asociativos y dinamizar economías regionales. En ambos casos, los títulos permitirán ejercer en cualquier punto del país.
“Es un sueño largamente acariciado para ofrecerle a la comunidad nuevas posibilidades con una visión local”, expresó Pighín, al tiempo que confirmó que la inscripción ya se encuentra abierta hasta mediados de marzo, en el horario de 18.30 a 23 horas.
Un anuncio acompañado por un evento provincial
La presentación de las nuevas carreras estuvo acompañada por la confirmación de la realización del 7º Congreso de Educación del departamento Vera, previsto para abril. Se trata de uno de los encuentros pedagógicos más relevantes de la provincia.
El evento contará con el apoyo del senador Osvaldo Sosa y el acompañamiento de la delegación local de AMSAFE, representada por Soledad Tedini, además de la colaboración de Mutual Maestra y Banco Credicoop.
Con estas incorporaciones, el Colegio Superior Nº 42 consolida su posicionamiento como un polo educativo de referencia en el norte santafesino, fortaleciendo la educación pública y generando nuevas oportunidades de formación profesional en la región.