La ciudad de Vera fue escenario de una destacada jornada de participación y compromiso con la realización del programa “Jóvenes en Movimiento”, una iniciativa orientada a fortalecer el rol activo de las juventudes en la construcción de la comunidad.
Vera impulsó el protagonismo juvenil con una exitosa jornada de "Jóvenes en Movimiento"
Las propuestas elegidas reflejan la diversidad de intereses y problemáticas que atraviesan los jóvenes, con iniciativas vinculadas a la salud, el deporte, la cultura, el ambiente y la convivencia social.
Organizado por la Municipalidad de Vera, el encuentro reunió a una importante cantidad de jóvenes que presentaron y defendieron sus propuestas, en el marco del programa provincial Presupuesto Participativo Joven. Como resultado del proceso de votación, se seleccionaron ocho proyectos que recibirán financiamiento para su implementación.
Cabe destacar que Vera es la única localidad del departamento que forma parte de esta iniciativa, consolidándose como un referente en políticas públicas destinadas a las juventudes.
Proyectos con impacto social y comunitario
Las propuestas elegidas reflejan la diversidad de intereses y problemáticas que atraviesan los jóvenes, con iniciativas vinculadas a la salud, el deporte, la cultura, el ambiente y la convivencia social.
Entre ellas se encuentra “Hablemos de lo que no se habla”, un proyecto enfocado en la salud mental que propone talleres en escuelas secundarias para abordar temáticas como la ansiedad y la depresión, promoviendo herramientas de contención e información profesional.
En el ámbito deportivo, “Impulsando el Fútbol Local”, impulsado por Gimnasia F.C., busca acompañar a jóvenes talentos mediante la provisión de equipamiento, fomentando la inclusión y el desarrollo en el deporte.
Por su parte, “Melodías que Unen” apunta a fortalecer el vínculo entre la música y la comunidad, a través de conciertos abiertos, charlas vocacionales y espacios interactivos junto a la Banda Ciudad de Vera.
Espacios públicos y acciones solidarias
Otra de las iniciativas seleccionadas es “Vera Activa”, que prevé la instalación de un espacio de calistenia comunitaria con equipamiento moderno y de acceso libre, promoviendo hábitos saludables al aire libre.
También se destaca “Cortes que Transforman”, una barbería solidaria itinerante que llevará jornadas de cortes gratuitos y espacios de bienestar emocional a distintos barrios, sumando además instancias de capacitación en el oficio.
En materia de ordenamiento urbano, el proyecto de colocación de bolardos busca mejorar la seguridad en espacios públicos de alta circulación, optimizando la convivencia entre peatones y vehículos.
El programa incluye además “Hacia una Convivencia Saludable”, impulsado por el Colegio N° 42, que contempla talleres interdisciplinarios y actividades recreativas centradas en la salud integral, la nutrición y la prevención de conductas de riesgo.
Por último, el “Proyecto Reciclado”, desarrollado por la Escuela de Educación Técnica N° 285, propone implementar un sistema de reutilización de residuos para la fabricación de juguetes y otros productos útiles, promoviendo la conciencia ambiental y la economía circular.
Participación que transforma
Desde el municipio destacaron el compromiso de los jóvenes y el valor de estos espacios participativos, que no solo permiten canalizar ideas innovadoras, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y la construcción colectiva.