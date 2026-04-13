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Avanza una obra histórica de pavimento en Gregoria Pérez de Denis

Provincia y la Comuna iniciaron la pavimentación de 300 metros en Avenida Pueyrredón, una obra histórica que permitirá a El Nochero contar por primera vez con calles pavimentadas en su casco urbano.

La obra contempla la ejecución de 300 metros de pavimento con sus correspondientes trabajos de base y adecuación del terreno, para garantizar la durabilidad y el correcto escurrimiento del agua en días de lluviaLa obra contempla la ejecución de 300 metros de pavimento con sus correspondientes trabajos de base y adecuación del terreno, para garantizar la durabilidad y el correcto escurrimiento del agua en días de lluvia
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La Provincia y el gobierno local de Gregoria Pérez de Denis, en el departamento 9 de Julio, comenzaron los trabajos para la pavimentación de 300 metros de Avenida Pueyrredón, entre las calles Salta y San José. De esta manera, a través del Programa de Obras Urbanas (POU) que impulsa el gobernador Pullaro y por primera vez en su historia, la ciudad contará con cuadras pavimentadas en su zona urbana.

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Sobre esta obra histórica, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el valor de la intervención y remarcó que “estamos llevando infraestructura a localidades que históricamente no habían tenido acceso a este tipo de mejoras. Esta pavimentación no sólo cambia la circulación sino que también transforma la vida cotidiana de los vecinos y le renueva la cara al casco urbano”.

La obra contempla la ejecución de 300 metros de pavimento con sus correspondientes trabajos de base y adecuación del terreno, para garantizar la durabilidad y el correcto escurrimiento del agua en días de lluviaLa obra contempla la ejecución de 300 metros de pavimento con sus correspondientes trabajos de base y adecuación del terreno, para garantizar la durabilidad y el correcto escurrimiento del agua en días de lluvia

Desde el Ministerio de Obras Públicas precisaron que la obra contempla la ejecución de 300 metros de pavimento con sus correspondientes trabajos de base y adecuación del terreno, para garantizar la durabilidad y el correcto escurrimiento del agua en días de lluvia. Para ello, el Gobierno Provincial realiza una inversión de 111.365.999 pesos.

Por su parte, el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, remarcó que “este es un hecho histórico para El Nochero, que venimos trabajando desde el Senado con el Ministerio y la Comuna. Son obras muy esperadas, que vienen a saldar una deuda y a generar mejores condiciones de transitabilidad y crecimiento para la comunidad”.

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Finalmente, el presidente comunal, Marcelo Furlán, expresó su reconocimiento al Gobierno Provincial: “es una enorme alegría poder concretar esta obra que los vecinos reclamaron durante años. Agradezco al gobernador Pullaro, al Ministerio de Obras Públicas y al senador Gramajo por hacerla posible. Esto marca un antes y un después para nuestro pueblo”.

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