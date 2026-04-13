La Provincia y el gobierno local de Gregoria Pérez de Denis, en el departamento 9 de Julio, comenzaron los trabajos para la pavimentación de 300 metros de Avenida Pueyrredón, entre las calles Salta y San José. De esta manera, a través del Programa de Obras Urbanas (POU) que impulsa el gobernador Pullaro y por primera vez en su historia, la ciudad contará con cuadras pavimentadas en su zona urbana.
Avanza una obra histórica de pavimento en Gregoria Pérez de Denis
Provincia y la Comuna iniciaron la pavimentación de 300 metros en Avenida Pueyrredón, una obra histórica que permitirá a El Nochero contar por primera vez con calles pavimentadas en su casco urbano.
Sobre esta obra histórica, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el valor de la intervención y remarcó que “estamos llevando infraestructura a localidades que históricamente no habían tenido acceso a este tipo de mejoras. Esta pavimentación no sólo cambia la circulación sino que también transforma la vida cotidiana de los vecinos y le renueva la cara al casco urbano”.
Desde el Ministerio de Obras Públicas precisaron que la obra contempla la ejecución de 300 metros de pavimento con sus correspondientes trabajos de base y adecuación del terreno, para garantizar la durabilidad y el correcto escurrimiento del agua en días de lluvia. Para ello, el Gobierno Provincial realiza una inversión de 111.365.999 pesos.
Por su parte, el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, remarcó que “este es un hecho histórico para El Nochero, que venimos trabajando desde el Senado con el Ministerio y la Comuna. Son obras muy esperadas, que vienen a saldar una deuda y a generar mejores condiciones de transitabilidad y crecimiento para la comunidad”.
Finalmente, el presidente comunal, Marcelo Furlán, expresó su reconocimiento al Gobierno Provincial: “es una enorme alegría poder concretar esta obra que los vecinos reclamaron durante años. Agradezco al gobernador Pullaro, al Ministerio de Obras Públicas y al senador Gramajo por hacerla posible. Esto marca un antes y un después para nuestro pueblo”.