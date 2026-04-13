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"Gardel en París"

Un viaje escénico que revive la consagración del Zorzal en Europa

Con dirección de Alejandro Cancela y la interpretación de Patricia Bélières, el espectáculo tiene música, relatos y testimonios. Construye un retrato del artista y su labor para la proyección internacional del tango.

La cantante y actriz Patricia Bélières. Foto: Gentileza producciónLa cantante y actriz Patricia Bélières. Foto: Gentileza producción
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El mito de Carlos Gardel vuelve a escena desde un lugar menos transitado, el de su consagración en Europa. "Gardel en París: la conquista del Zorzal" se aparta del homenaje convencional para reconstruir el momento en que el tango se volvió universal.

Lejos del bronce

Lejos de la estructura de recital o biopic teatral, la propuesta encabezada por Patricia Bélières se configura como "un viaje sensorial entre dos mundos".

Acompañada por Pedro Cecchi en guitarra y Bruno Ludueña en bandoneón, y bajo la dirección de Alejandro Cancela, la artista se adentra en los años 30 para iluminar la conquista de París como epicentro simbólico de la expansión gardeliana.

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El espectáculo combina anécdotas, testimonios de época y relatos de quienes conocieron al cantor, trazando un retrato cercano. Los tangos dialogan con canciones francesas, en un cruce cultural que resignifica el propio repertorio.

Sigue vigente

Distinguido por el Honorable Senado de la Nación en el marco del homenaje por los 80 años del fallecimiento de Gardel, la puesta integró el XI Festival de Tango de Rosario y recorrió escenarios emblemáticos.

Su regreso al Teatro Payró llega luego de un 2025 marcado por el reconocimiento de la crítica y el acompañamiento del público.

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En el centro de la escena, Bélières despliega una búsqueda que excede lo musical. Cantante, docente e investigadora de la voz, su trabajo articula lenguaje, interpretación y memoria.

Las funciones serán el sábado 2 de mayo y el sábado 6 de junio a las 20 en el Teatro Payró, con nuevas fechas desde agosto.

El espectáculo cuenta con la dirección de Alejandro Cancela y la interpretación vocal de Patricia Bélières. Auspician la Embajada de Francia en Argentina, el Instituto Francés y la Alianza Francesa.

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