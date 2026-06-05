En el marco de los preparativos para la celebración del 134° aniversario de la fundación de Vera, que tendrá lugar el próximo 23 de junio, se llevan adelante trabajos de restauración y puesta en valor del emblemático mural del Gabín, ubicado en el Paseo de las Artes.
El mural del Gabín recupera su esplendor de cara al 134° aniversario de Vera
Avanzan las tareas de restauración de una de las obras emblemáticas del Paseo de las Artes, símbolo de la identidad cultural y ferroviaria de la ciudad
La intervención fue impulsada por la Dirección de Cultura municipal con el objetivo de recuperar una de las expresiones artísticas más representativas de la ciudad, que con el paso de los años había evidenciado el desgaste propio de la exposición a las condiciones climáticas.
Las tareas están a cargo del reconocido artista plástico verense Leonel Alcaráz, quien lidera un equipo integrado por algunos de los creadores originales de la obra y por jóvenes artistas que se sumaron al proyecto, generando un valioso intercambio entre distintas generaciones vinculadas al arte local.
El mural, que retrata la fauna característica de la región, se ha convertido con el tiempo en una referencia cultural y en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que recorren este espacio público de la ciudad.
Al respecto, Alcaráz explicó que la restauración resulta más ágil que la ejecución original de la obra. "Cuando realizamos el mural por primera vez nos demandó alrededor de un mes y medio de trabajo. En esta oportunidad, al contar con el dibujo base, la tarea consiste principalmente en recuperar detalles y devolver intensidad a los colores que fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo", señaló.
Según estiman los artistas, los trabajos demandarán menos de quince días y permitirán que la obra luzca renovada para los festejos aniversarios.
Un símbolo de la historia verense
Más allá de su valor artístico, el mural se encuentra emplazado en uno de los espacios con mayor carga histórica para la comunidad. El antiguo Gabín constituye una de las construcciones ferroviarias que aún se conservan en Vera y representa una parte fundamental del patrimonio local.
La estructura remite a la época de esplendor del ferrocarril, actividad que marcó profundamente el desarrollo económico, social y urbano de la ciudad. No por casualidad, Vera suele ser recordada como una comunidad "nacida a punta de rieles", en referencia al papel determinante que tuvo el tendido ferroviario en su origen y crecimiento.
Desde la Dirección de Cultura destacaron que la restauración del mural no sólo busca embellecer un espacio público, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y preservar elementos que forman parte de la memoria colectiva de los verenses.
"El arte también se construye a través del encuentro, la enseñanza y el compromiso con nuestra cultura", expresó el director de Cultura, Eduardo Perot, al valorar el trabajo conjunto que reúne experiencia, formación y nuevas miradas en torno a una obra que ya forma parte de la identidad de la ciudad.
Con la recuperación del mural del Gabín, Vera suma un nuevo aporte a la puesta en valor de sus espacios históricos y culturales, en vísperas de un nuevo aniversario que volverá a convocar a la comunidad para celebrar su historia, su patrimonio y sus raíces.