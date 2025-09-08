Lapidario informe sobre la crisis en Algodonera Avellaneda, que bordea la quiebra

La sindicatura alertó por deudas millonarias y paralización de la planta textil de Vicentin. Los pasivos superan ampliamente a los activos netos, mientras se incrementa el pasivo posconcursal. El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, se reunió con las partes en busca de soluciones.