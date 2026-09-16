Santa Fe

Vicentin podrá prendar acciones de Renova pero mantendrá sus derechos políticos y dividendos

La resolución fue confirmada por el juez Lorenzini este miércoles 16 de septiembre de 2026. Además, le solicita a la empresa que informe si ha previsto o prevé implementar mecanismos financieros de cobertura, e instrumentos de mitigación de riesgo destinados a proteger la caja de la compañía frente a un eventual incremento brusco de la Tasa Overnight SOFR internacional.