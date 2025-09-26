La Justicia confirma que el patrimonio de Vicentin es negativo y habilita las propuestas de acuerdo

El Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación de Reconquista, a cargo del Dr. Fabián Lorenzini, resolvió el jueves 25 de septiembre que las acciones representativas del capital social de Vicentin SAIC no poseen valor positivo, en el marco del proceso de salvataje abierto para la empresa.
La decisión judicial se apoyó en el informe presentado por el auditor Juan José López Forastier (firma Marinozzi-Mazzitelli & Asociados SRL), que concluyó que el valor del patrimonio neto de la compañía es negativo, dado que el pasivo supera el activo.
Acciones sin valor
En su trabajo, el especialista había señalado que resultaba prácticamente imposible poder proyectar un flujo de fondos que permita generar valor y, en consecuencia, el valor de recupero de los actuales accionistas.
Momentos cruciales. Si fracasa la obtención de conformidades de acreedores, sobrevendrá la temida quiebra de la firma.
Si lo hubiere, debería provenir casi exclusivamente del dividendo de liquidación. «(…) el mejor modelo para el presente análisis sería el de liquidación como venta en bloque», aconsejó el tasador, que concluyó: (…) deberían pasar 1.310 ejercicios para poder cancelar la deuda concursal con el nivel del ejercicio 2024, o 95 ejercicios con el observado en 2021, lo cual es absolutamente absurdo».
En consecuencia, Lorenzini dispuso ratificar la inexistencia de valor positivo para las acciones de Vicentin y habilitar a las cinco empresas interesadas (Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda., Bunge SA, Commodities SA, LDC SA y Molinos Agro SA) y a la propia concursada a presentar propuestas de acuerdo preventivo a los acreedores.
Sede administrativa de Vicentin en Avellaneda.
Concurrencia
Asimismo, declaró abierto formalmente abierto el período de concurrencia, permitiendo a los acreedores otorgar conformidad a más de una propuesta; y fijó como fecha límite el 31 de octubre de 2025 para la obtención de conformidades. En ese sentido, convocó a una audiencia informativa para el 24 de octubre de 2025, a las 9, en Reconquista.
