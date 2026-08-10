Tres empresas presentaron ofertas en la licitación para incorporar una nueva torre de videoendoscopía de alta definición al Hospital Central de Reconquista. La apertura de sobres se realizó este lunes y las propuestas serán analizadas de acuerdo con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el pliego.
Reconquista: tres ofertas para incorporar una nueva torre de videoendoscopía al Hospital Central
La licitación contempla un presupuesto oficial de $222 millones. El nuevo equipamiento permitirá realizar estudios y procedimientos de alta complejidad vinculados con patologías digestivas y respiratorias.
El presupuesto oficial para la adquisición del equipamiento es de $222 millones. Las ofertas económicas presentadas fueron las siguientes: Gastrotex SRL cotizó $157.352.000; Griensu S.A. presentó una oferta básica de $215.260.000; y Corpo Médica S.A. ofertó $326.080.800.
El acto contó con la participación del director del Hospital Central de Reconquista, Juan José Nardin, y del representante del Estado, Matías Cabral.
La incorporación del nuevo equipamiento permitirá renovar la tecnología disponible para estudios endoscópicos y ampliar la capacidad de diagnóstico y tratamiento de distintas patologías.
Nardin explicó que la nueva torre permitirá reemplazar el equipo con el que contaba anteriormente el hospital y que ya no podía ser reparado.
“Esta licitación nos permitirá reemplazar el equipo que el hospital tenía desde antes de la migración al edificio actual y que ya no tenía reparación”, señaló.
El director del efector agregó que la incorporación permitirá “seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta del hospital” y ampliar el acceso a tecnología de alta complejidad.
Un hospital con creciente demanda
El secretario de Tercer Nivel de Atención de la Provincia, César Pauloni, destacó el volumen de prestaciones que actualmente concentra el Hospital Central de Reconquista.
Según detalló, el efector atiende aproximadamente a 27.000 personas por mes y realiza alrededor de 3.800 cirugías al año.
En este contexto, la incorporación de nuevo equipamiento permitirá ampliar la capacidad para realizar estudios diagnósticos y procedimientos especializados, reduciendo la necesidad de derivaciones a otros centros de salud cuando las prácticas puedan resolverse en el hospital.
Cuatro videoendoscopios y tecnología HD
La nueva torre estará equipada con cuatro videoendoscopios y un monitor grado médico de 24 pulgadas, con tecnología de alta definición.
Entre sus componentes se incluye un videogastroscopio, destinado a examinar el esófago, el estómago y el duodeno. Este equipamiento permite detectar distintas patologías digestivas, realizar biopsias y contribuir a la detección temprana de lesiones compatibles con diferentes tipos de cáncer.
También contará con un videocolonoscopio, que permite explorar el intestino grueso y el tramo final del intestino delgado. Su utilización resulta fundamental para la prevención y detección temprana del cáncer colorrectal, ya que permite identificar y extraer pólipos, además de estudiar enfermedades inflamatorias y otras alteraciones del aparato digestivo.
Otro de los equipos será un videoduodenoscopio, destinado a procedimientos sobre la vía biliar y el páncreas. Entre sus aplicaciones se encuentran la extracción de cálculos, la colocación de prótesis y el tratamiento de distintas patologías, lo que puede evitar en determinados casos intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad.
La torre incluirá además un videobroncoscopio, destinado al diagnóstico y seguimiento de patologías respiratorias. El equipo permitirá realizar procedimientos como lavado broncoalveolar y toma de biopsias.
Todos los endoscopios contarán con tecnología HD, que permitirá obtener imágenes de alta calidad durante los estudios y procedimientos.
Una vez concluido el proceso de evaluación de las ofertas y adjudicada la adquisición, el Hospital Central de Reconquista contará con un nuevo equipamiento para fortalecer las prestaciones de diagnóstico y tratamiento en áreas de alta complejidad.