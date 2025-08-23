$ 4.900 millones de inversión

Obras en el Arroyo Frías: protección contra inundaciones para cuatro localidades del departamento Rosario

“Con esta obra estructural vamos a mejorar el escurrimiento hídrico en Pueblo Esther, Alvear, Coronel Domínguez y Villa Amelia. Hoy tenemos un 40 % de avance”, explicó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.