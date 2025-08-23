Defensa del Consumidor recibió más de 4.700 denuncias en los primeros siete meses del año

En el marco de una política pública orientada a garantizar derechos, promover la equidad y consolidar un Estado presente, el Ministerio de Desarrollo Productivo presentó el balance actualizado de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.
El Gobierno presentó un balance del trabajo que se viene realizando en todo el territorio provincial, en el marco de una política pública que prioriza la resolución eficaz, la transparencia y la equidad.
En el marco de una política pública orientada a garantizar derechos, promover la equidad y consolidar un Estado presente, el Ministerio de Desarrollo Productivo presentó el balance actualizado de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.
Durante los primeros 7 meses de 2025 se recibieron más de 4.700 denuncias formales, de las cuales más de 2.000 fueron gestionadas de manera digital, y se alcanzaron 400 acuerdos conciliatorios, consolidando mecanismos de resolución que priorizan la eficiencia, la transparencia y el acceso igualitario a la justicia administrativa.
Del total de denuncias recibidas, los servicios financieros lideran el ranking con el 18,61 % de los casos, especialmente por cargos indebidos, falta de claridad contractual y problemas con tarjetas de crédito y préstamos. Les siguen los servicios de comunicaciones, que representan el 9,81 % de los reclamos, y las plataformas de pago y servicios digitales, con el 8,51 %, por fallas operativas, cobros duplicados y escasa asistencia técnica.
El sector textil, calzado y marroquinería reúne el 7,60 % de los reportes, por entregas demoradas, productos defectuosos y políticas de cambio poco claras. Por último, los electrodomésticos concentran el 7,33 % de los reclamos, mayormente vinculados a incumplimientos de garantía y demoras en reparaciones.
La política de defensa del consumidor se inscribe en una estrategia más amplia del Ministerio que busca modernizar el Estado, descentralizar competencias y profesionalizar equipos para responder con agilidad a las demandas ciudadanas.
En ese sentido, se avanzó en la digitalización de procesos administrativos, implementando notificaciones electrónicas que, en cumplimiento del Decreto 400/2024, permitieron reducir costos logísticos, agilizar trámites y avanzar hacia una administración pública más sustentable y eficiente.
“Asimismo, se llevaron adelante 280 inspecciones en todo el territorio provincial, reafirmando el rol activo del Estado en el control de prácticas comerciales y la protección de los consumidores. En materia de articulación con el sector privado, firmamos convenios con empresas como Grupo Telecom y Billetera Santa Fe, en el marco de la Ley N° 24.240, que establecen canales de resolución directa y eficaz de conflictos, fortaleciendo el diálogo institucional y promoviendo la corresponsabilidad empresarial”, explicó la directora del área, Valeria Schvartz.
En paralelo, se avanzó en acuerdos con municipios y comunas para fortalecer las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, con capacitaciones específicas y la unificación de canales de reclamo, garantizando igualdad de acceso en toda la provincia y consolidando una política de descentralización con enfoque federal.
También se trabajó en conjunto con la Subsecretaría de Innovación Pública del Ministerio de Gobierno e Innovación, realizando un diagnóstico integral del área, revisando procesos internos y proyectando la incorporación de inteligencia artificial como horizonte de transformación digital.
Frente al crecimiento de estafas digitales y ciberdelitos, se mantuvieron reuniones con el Banco Central de la República Argentina y entidades bancarias, con el objetivo de generar estrategias comunes y capacitar al personal en nuevas herramientas de resolución, fortaleciendo la protección de los usuarios del sistema financiero.
Durante este período, el Ministerio de Desarrollo Productivo también desplegó una campaña de comunicación multicanal para informar a la ciudadanía sobre sus derechos como consumidores, utilizando redes sociales, medios masivos y espacios institucionales. Esta estrategia busca no sólo visibilizar las acciones del Estado, sino también empoderar a los santafesinos en el ejercicio pleno de sus derechos.
“Los más de 4.700 reclamos atendidos reflejan el compromiso de este Ministerio con una gestión pública moderna y territorial. Seguiremos fortaleciendo las herramientas del Estado para garantizar derechos, con innovación, diálogo y presencia en cada rincón de la provincia”, concluyó Schvartz.
