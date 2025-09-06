Pirola destacó acciones en distintas localidades del departamento Las Colonias mientras avanza la Convención Reformadora

La semana estuvo marcada por actividades en varias comunidades del Departamento Las Colonias, con ejes en la educación, la producción y el cuidado ambiental, al mismo tiempo que el senador Rubén Pirola continúa expresando la voz del departamento en la Convención Reformadora.
En Esperanza, Alejandra Van Strate relevó necesidades en la Escuela Primaria N° 315 “Aaron Castellano”, recorrió las obras en el Esperanza Automóvil Club y dialogó con responsables del SIES 107. “Lo esencial está en quienes ponen el cuerpo todos los días; mi compromiso es sostener ese esfuerzo con trabajo concreto”, afirmó Pirola.
En Franck, el senador participó de los actos por el centenario de Milkaut y entregó la declaración de interés de la Cámara de Senadores, un reconocimiento al trabajo de generaciones de tamberos, trabajadores y familias. “Con esta distinción pusimos en valor una historia que hizo de la lechería identidad y crecimiento para nuestra región. Desde mi lugar sostengo el compromiso de legislar y gestionar para acompañar su desarrollo con innovación, calidad y arraigo”, señaló.
El programa Las Colonias Recicla sumó nuevos contenedores de papel y cartón en Humboldt, San Jerónimo Norte y San Carlos Norte. El material recuperado se transforma en aislantes térmicos y acústicos sustentables, fruto del trabajo conjunto con instituciones y vecinos.
De esta manera, mientras aporta a los debates de la reforma constitucional en Santa Fe, Pirola mantiene una agenda territorial activa que integra educación, producción y ambiente en cada localidad del departamento.
Libertad de Culto
Por otra parte Pirola hizo referencia a la sesión del viernes, donde se aprobó el artículo 3, que fija las disposiciones sobre religión y la relación con el Estado, reconociendo a la Iglesia Católica y la libertad de cultos para todos los habitantes. Esperábamos más, pero fue lo posible.
También se votaron los artículos 9, 11, 13 y 17, que incorporan mecanismos judiciales de protección de los derechos: amparo, hábeas corpus, hábeas data y la defensa de los datos personales.
"En materia de salud, celebramos que el artículo 19 reconozca la defensa del derecho a la salud y consagre al medicamento como bien social, un avance concreto".
Por último, el artículo 20 reafirma la obligación del Estado provincial de proteger el trabajo decente en todas sus formas, consolidando un principio que defendemos con firmeza.
