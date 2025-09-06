Calvo acompañó la Fiesta del Tractorista en Saguier

El Senador Provincial Alcides Calvo participó de la 22° edición de la Fiesta del Tractorista en la localidad de Saguier, siendo recibido por su Presidente Comunal Sergio Ramos en un evento que año tras año reúne a la comunidad en un espacio de reconocimiento al esfuerzo y la labor de estos trabajadores rurales.
La celebración se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo José Ingenieros, con la presencia de Presidentes Comunales de la región, embajadoras, reinas consagradas, postulantes y familias de la localidad.
En el marco de la celebración, de la que participaron 400 personas, Calvo hizo entrega al Presidente Comunal de Saguier de un aporte por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe para la realización del evento y la donación de un freezer para su utilización en el salón “25 de Mayo”.
Además, el legislador expresó su compromiso de avanzar con las gestiones correspondientes para que la Fiesta del Tractorista sea reconocida de carácter provincial, en virtud de su trayectoría, su impacto regional y cultural.
Calvo manifestó: “La Fiesta del Tractorista es una expresión de identidad y de orgullo para la localidad de Saguier, donde se pone en valor el trabajo de hombres y mujeres que representan el trabajo del campo santafesino, nuestro compromiso es seguir acompañando y apoyando cada fiesta en cada localidad del Departamento Castellanos, pero además, acepto el compromiso de realizar las gestiones necesarias que permitan el reconocimiento provincial que la Fiesta del Tractorista se merece, fortaleciendo su crecimiento y proyección”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.