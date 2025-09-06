Actividad legislativa

Calvo acompañó la Fiesta del Tractorista en Saguier

En el Centro Cultural y Deportivo José Ingenieros en Saguier, Calvo acompañó la tradicional celebración y expresó su compromiso a realizar las gestiones legislativas que permitan que la Fiesta del Tractorista sea declarada fiesta provincial, teniendo en cuenta la trascendencia que ha logrado identificando a Saguier como anfitriona.