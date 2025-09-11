Pirola destacó el carácter histórico del proceso

Con un discurso emotivo y cargado de gratitud, el convencional Rubén Pirola clausuró su participación en la Convención Constituyente.
Pirola cerró su intervención en la Convención con un discurso cargado de emoción y agradecimiento. Destacó el carácter histórico del proceso y el compromiso de los 69 convencionales, en especial de los integrantes del bloque Más para Santa Fe, al que agradeció por la confianza y la tarea compartida
Pirola, destacando el carácter histórico del proceso, agradeció el compromiso de los 69 convencionales y, en especial, a los 12 integrantes del bloque "Más para Santa Fe" por su confianza y trabajo compartido.
El convencional enfatizó que su bloque llegó con un objetivo claro: defender los derechos y garantías de los santafesinos, pensando no solo en el presente, sino en las futuras generaciones.
Reconoció que la nueva Constitución no es perfecta ni la que soñaron plenamente, pero la calificó como "la mejor posible", fruto del debate, la escucha activa y la diversidad de miradas que caracterizaron el proceso.
Pirola resaltó los importantes avances conseguidos:
Inclusión de nuevos derechos: Se incorporaron derechos esenciales vinculados a la salud, educación, discapacidad, cultura, cooperativas, la causa Malvinas y las bibliotecas públicas.
Defensa del patrimonio estatal: Se protegió a las empresas estatales y a la Caja de Jubilaciones, pilares fundamentales para la provincia.
Mecanismos de participación: Se fortalecieron los instrumentos de participación ciudadana y se establecieron equilibrios institucionales más sólidos.
Pirola reivindicó la diversidad y la construcción colectiva como el sello de su bloque. Aseguró que se van "sin reproches", con la convicción de haber dado lo mejor de sí y de haber actuado con lealtad democrática y buena fe.
Para Pirola, esta nueva Constitución debe ser vista como un punto de partida, un nuevo contrato social que abra la puerta a más participación y a una mayor confianza ciudadana.
Cerró su intervención con un emotivo reconocimiento a los trabajadores legislativos, a los ciudadanos que acompañaron el proceso y al papel crucial de la educación pública en su propia vida.
