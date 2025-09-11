Actividad legislativa

Calvo acompañó a la localidad de Ramona en la 28° Fiesta Provincial de los Ravioles

La tradicional celebración cultural y gastronómica en Ramona, volvió a reunir a autoridades provinciales, comunales, instituciones y a vecinos de la región, en este marco, el Senador Calvo participó de este evento que se consolida como uno de los más representativos del Departamento Castellanos.