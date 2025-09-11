Calvo acompañó a la localidad de Ramona en la 28° Fiesta Provincial de los Ravioles

Durante el acto protocolar, Calvo hizo entrega de un obsequio a Esteban “Titi” Coraglia, uno de los inventores de la fiesta y cocinero desde sus inicios, reconociendo y destacando el valor de su aporte a lo largo de estos 28 años ininterrumpidos de esta fiesta que identifica la localidad.
La Fiesta Provincial de los Ravioles se ha consolidado como una de las más representativas en el Departamento Castellanos y continúa su camino hacia los 30 años de trayectoria, sosteniendo la tradición, la unión de la comunidad y con el objetivo de lograr que esta fiesta, en su edición 2026, sea reconocida de carácter Nacional.
Calvo manifestó: “Este evento es un reflejo de lo que somos como comunidad: trabajo, compromiso y tradición, es emocionante ver como Ramona y toda la región se unen cada año en torno a esta celebración que no solo pone en valor la gastronomía, sino también el esfuerzo de sus instituciones y vecinos. Acompañar y respaldar este tipo de iniciativas es apostar al fortalecimiento de la cultura e identidad de cada localidad del Departamento Castellanos, por lo cual gestionamos que esta fiesta sea declarada de interés Nacional”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.