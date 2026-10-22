Agradecimiento y tradición gaucha

Cinco jinetes llevaron el Poncho Santafesino desde Christophersen hasta los pies de la Virgen de Luján

Recorrieron casi 400 kilómetros en siete días de fe, tradición y camaradería, llevando la prenda bendecida para ser presentada ante la Virgen de Luján. Leonel Tardini relató las vivencias de una aventura signada por la hospitalidad del campo argentino y el cuidado de los caballos.