En el sur santafesino

Prefectura construye en San Lorenzo una estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental

La instalación permitirá sumar equipamiento y personal especializado para reforzar la prevención y la respuesta a siniestros en aguas, puertos y buques, con capacidad de rescate y protección ambiental. La base se levanta en un predio situado en Mosconi y Francia.