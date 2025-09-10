El programa nueva oportunidad desembarca en Villa Gobernador Gálvez

Es una iniciativa municipal en el marco del “Septiembre Joven”, donde jóvenes que se capacitan en oficios a través del programa “Nueva Oportunidad” realizarán jornadas solidarias en diferentes centros comunitarios de la ciudad.
En esta primera jornada, los jóvenes que son parte de los cursos de “Manicuría” y “Barbería” le cortaron el pelo e hicieron embellecimiento de uñas y manos a vecinos y vecinas del barrio “Cancha de Remo”. “Durante todo el mes vamos a ir visitando diferentes centros comunitarios con las diferentes capacitaciones”, informó el coordinador de Economía Social, Carlos González.
“Estamos en el Centro Comunitario Renovación Social, en una jornada a cargo de los jóvenes que son parte de las capacitaciones del programa Nueva Oportunidad. Hoy tenemos Manicuría y Barbería gratis para vecinos y vecinas del barrio, en una tarde donde los jóvenes quisieron resaltar el valor de la solidaridad”, expresó Carlos González, coordinador de Economía Social de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.
A la vez, indicó que “durante todo el mes vamos a ir visitando diferentes centros comunitarios con las diferentes capacitaciones, por ejemplo quienes hacen Carpintería van a hacer y entregar cucharones, los que se capacitan en Textil van a entregar delantales, los de Sublimación van a trabajar con guardapolvos”.
Por último, el funcionario resaltó: “Tenemos 800 pibes y pibes que son parte de estas 20 capacitaciones en oficios, en una alianza municipal con organizaciones sociales y con recursos del gobierno de la provincia de Santa Fe. En este tipo de jornadas ganan todos, y especialmente los jóvenes que se llevan una experiencia hermosa”.
