El programa nueva oportunidad desembarca en Villa Gobernador Gálvez

En esta primera jornada, los jóvenes que son parte de los cursos de “Manicuría” y “Barbería” le cortaron el pelo e hicieron embellecimiento de uñas y manos a vecinos y vecinas del barrio “Cancha de Remo”. “Durante todo el mes vamos a ir visitando diferentes centros comunitarios con las diferentes capacitaciones”, informó el coordinador de Economía Social, Carlos González.

Es una iniciativa municipal en el marco del “Septiembre Joven”, donde jóvenes que se capacitan en oficios a través del programa “Nueva Oportunidad” realizarán jornadas solidarias en diferentes centros comunitarios de la ciudad.

“Estamos en el Centro Comunitario Renovación Social, en una jornada a cargo de los jóvenes que son parte de las capacitaciones del programa Nueva Oportunidad. Hoy tenemos Manicuría y Barbería gratis para vecinos y vecinas del barrio, en una tarde donde los jóvenes quisieron resaltar el valor de la solidaridad”, expresó Carlos González, coordinador de Economía Social de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

A la vez, indicó que “durante todo el mes vamos a ir visitando diferentes centros comunitarios con las diferentes capacitaciones, por ejemplo quienes hacen Carpintería van a hacer y entregar cucharones, los que se capacitan en Textil van a entregar delantales, los de Sublimación van a trabajar con guardapolvos”.

Por último, el funcionario resaltó: “Tenemos 800 pibes y pibes que son parte de estas 20 capacitaciones en oficios, en una alianza municipal con organizaciones sociales y con recursos del gobierno de la provincia de Santa Fe. En este tipo de jornadas ganan todos, y especialmente los jóvenes que se llevan una experiencia hermosa”.

