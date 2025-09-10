Apoyo del gobierno provincial

El programa nueva oportunidad desembarca en Villa Gobernador Gálvez

En esta primera jornada, los jóvenes que son parte de los cursos de “Manicuría” y “Barbería” le cortaron el pelo e hicieron embellecimiento de uñas y manos a vecinos y vecinas del barrio “Cancha de Remo”. “Durante todo el mes vamos a ir visitando diferentes centros comunitarios con las diferentes capacitaciones”, informó el coordinador de Economía Social, Carlos González.