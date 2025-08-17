Pullaro y Chiarella encabezaron el acto en homenaje a José de San Martín

Como cada 17 de agosto, la ciudad de Venado Tuerto volvió a ser el escenario para la realización del acto oficial por el aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, con la presencia del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y el intendente anfitrión, Leonel Chiarella.
La actividad, que se desarrolló a los pies del monumento al Padre de la Patria, ubicado en el corazón de la plaza que lleva su nombre, contó también con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe Clara García, funcionarios provinciales y municipales, legisladores, representantes de instituciones, abanderados y público en general.
La apertura estuvo a cargo de la Banda Municipal Cayetano Alberto Silva, entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino, para continuar con la colocación de una ofrenda al Libertador.
Durante su discurso, el gobernador Pullaro hizo un repaso de parte de la historia de San Martín, quien “fue llamado libertador, Padre de la Patria, el protector en otros países y de diferentes formas, pero siempre se reconoció el liderazgo, la capacidad militar y estratégica, pero fundamentalmente por la defensa de las ideas de la libertad”.
“San Martín, fue un héroe militar pero que siempre tuvo la claridad de que nunca iba a pelear con un compatriota. Saber y entender eso en ese momento de la historia nos muestra la claridad conceptual que tenía este líder militar, pero fundamentalmente la convicción que tenía de unificar a América Latina y de unificar a la República Argentina. Él peleaba por la libertad y la libertad en esos tiempos se peleaba con ejércitos. A diferencia con la actualidad que para poder conseguir la libertad tenemos que pelear por la igualdad, debemos trabajar juntos, unidos, los argentinos, para poder salir adelante”, expresó.
“Argentina es un país de muchas oportunidades y nos va a dar cada vez más oportunidades a quienes tengamos en claro cuál es el camino. Ese camino lo puede enseñar y mostrar este interior productivo, esta gente de trabajo que vive en Santa Fe y que todos los días se levanta y hace un esfuerzo para poder salir adelante”, indicó.
Y añadió: “Hay que ser muy honestos, muy austeros, pero fundamentalmente muy eficientes al administrar los recursos de los estados municipales, provinciales y nacionales. Y así nosotros estamos demostrando que las obras que hace años se estaban esperando aquí en el sur, pero en muchos puntos de la provincia de Santa Fe están llegando. No vamos a poder perder la oportunidad de desarrollar en energía, en materia vial, en conectividad a la provincia y en ese lugar vamos a mostrarle a la República Argentina que hay una forma de poder salir adelante”.
Funcionarios provinciales, municipales y judiciales, formaron parte de la actividad oficial.
Cumplir con la palabra
Además de poner en valor el legado del Padre de la Patria, destacando valores como la honestidad, el coraje y la disciplina, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella aprovechó la oportunidad de agradecer al gobernador Pullaro y al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico por las obras que se están llevando a cabo en la ciudad, que habían sido anunciadas durante el 17 de agosto del año pasado.
“Como intendente de la ciudad, quiero decirles gracias. Gracias porque hace un año, atrás en este mismo lugar, asumieron el compromiso de llevar adelante diferentes obras en nuestra ciudad. Obras trascendentales como la Avenida Circunvalación, terminar la Escuela Nº 238, avanzar con el Centro de Justicia Penal, remodelar esta plaza, terminar el Parque Municipal General Belgrano, llevar cloacas a toda la zona norte de la ciudad, construir viviendas. Gracias por cumplir con cada uno de sus compromisos. Es histórica e única la inversión que se está llevando adelante en nuestra ciudad”, enfatizó.
“Estos proyectos representan el desarrollo de Venado Tuerto; la posibilidad de seguir creciendo, desarrollándose y siendo esa ciudad protagonista de la cual nos sentimos muy orgullosos”, disparó. Y agregó: “Por sobre todas las cosas, estas obras que usted anunció, señor gobernador, (que hoy están ejecutándose, representan cumplir con la palabra y cumplir con nuestra misión más importante que es hacer que las cosas sucedan”.
Como cierre, exclamó: “Hoy, en esta plaza, en este 17 de agosto de 2025, todos unidos, estamos demostrando que ese legado que nos dejó San Martín está más vigente que nunca. A la distancia en el tiempo, pero en la cercanía del sentimiento y su ejemplo”.
El gobernador puso en valor el legado de San Martín.
El legado de San Martín
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García aprovechó la oportunidad para recordar el vínculo que tiene Venado Tuerto con la historia de San Martín, como cuna de la Marcha San Lorenzo, “no sólo una de las más bellas, sino la más que nos relata y nos hace vivenciar con emoción aquella gesta”.
Mientras que la vicegobernadora Gisela Scaglia señaló que “San Martín hoy nos deja en esta Argentina un mensaje muy importante, que hay que arriesgarse, que hay que defender lo que nos corresponde, que hay que ser valientes, que hay que animarse a romper lo que parece que está dado. Y sobre todas las cosas hay que animarse a trazar un camino distinto, un camino que nos lleve realmente a tener una tierra más próspera y más fuerte para todos nosotros”.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.