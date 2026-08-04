Una fotografía tomada por un vecino que transitaba por un camino rural entre Miguel Torres y Chovet, departamento General López de Santa Fe, dejó una postal poco frecuente para la región: una puma adulta acompañada por sus dos crías mientras cruzaban el sector.
Lograron fotografiar a un puma y su familia en el sur de Santa Fe
La escena fue captada por un vecino que circulaba por un camino rural entre Miguel Torres y Chovet. En la fotografía se observa a la hembra junto a sus dos cachorros mientras atraviesan el sector.
La imagen muestra a la hembra desplazándose con tranquilidad, seguida de cerca por los dos cachorros. El avistamiento llamó la atención por tratarse de una escena difícil de observar, especialmente con las crías a la vista.
Si bien en distintas oportunidades se han registrado avistamientos de pumas en campos del sur santafesino, no es habitual que una madre se deje ver junto a sus pequeños. Durante los primeros meses de vida, las crías permanecen bajo el cuidado de la hembra, que las guía en la búsqueda de alimento y les enseña las habilidades necesarias para sobrevivir en su hábitat.
Presencia de pumas en la región
El puma es el felino silvestre de mayor tamaño que habita en Argentina y su distribución alcanza buena parte del territorio nacional, incluida la provincia de Santa Fe. Aunque suele asociarse a zonas serranas o montañosas, también puede encontrarse en áreas rurales con montes, pastizales, bajos y corredores naturales que le permiten desplazarse en busca de alimento.
Su presencia en el sur santafesino no es un hecho aislado. En los últimos años se registraron distintos avistamientos en campos de la región, impulsados también por el uso de cámaras, teléfonos celulares y el movimiento de estos animales entre ambientes naturales.
Qué hacer ante un avistamiento
Especialistas recomiendan mantener la calma y evitar cualquier intento de acercarse al animal, incluso para obtener una mejor fotografía. También aconsejan no perseguirlo con vehículos, no bloquear su paso y darle espacio para que continúe su recorrido.
En caso de que el ejemplar esté acompañado por crías, como ocurrió en esta oportunidad, es importante extremar las precauciones. Las hembras pueden adoptar una actitud defensiva si perciben una amenaza para sus cachorros. Si el encuentro ocurre durante tareas rurales o recreativas, lo recomendable es retirarse lentamente del lugar y, de ser necesario, informar el avistamiento a las autoridades ambientales.
La fotografía fue tomada por un vecino que circulaba por el camino rural entre Miguel Torres y Chovet y constituye un nuevo registro de la fauna silvestre que aún habita el sur de la provincia.