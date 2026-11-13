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Propuesta renovada

Radio Venado Tuerto presenta su nueva programación: más razones para estar cerca

Con propuestas para acompañar cada momento del día, LT29 AM 1460 y FM 101.3 renueva su grilla de lunes a viernes con una programación que combina información, actualidad y entretenimiento, con el sello de Grupo El Litoral.

Radio Venado Tuerto y su staff.Radio Venado Tuerto y su staff.
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Cada día tiene sus momentos y Radio Venado Tuerto quiere compartirlos con vos. Con una nueva programación, la emisora presenta una propuesta renovada, con distintos espacios y conductores para acompañar a los oyentes desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde.

La jornada comenzará a las 6 con Revista Agropecuaria, conducido por Sergio Alem, para dar inicio al día con información del sector.La jornada comenzará a las 6 con Revista Agropecuaria, conducido por Sergio Alem, para dar inicio al día con información del sector.

La jornada comenzará a las 6 con Revista Agropecuaria, conducido por Sergio Alem, para dar inicio al día con información del sector.

A las 7 llegará “Amanece que no es poco!”, con Santiago Balagué, mientras que desde las 8 será el turno de “Sin Escalas”, con Sol Widmer y Gustavo Brandoni.A las 7 llegará “Amanece que no es poco!”, con Santiago Balagué, mientras que desde las 8 será el turno de “Sin Escalas”, con Sol Widmer y Gustavo Brandoni.

A las 7 llegará “Amanece que no es poco!”, con Santiago Balagué, mientras que desde las 8 será el turno de “Sin Escalas”, con Sol Widmer y Gustavo Brandoni.

A las 7 llegará “Amanece que no es poco!”, con Santiago Balagué, mientras que desde las 8 será el turno de “Sin Escalas”, con Sol Widmer y Gustavo Brandoni.A las 7 llegará “Amanece que no es poco!”, con Santiago Balagué, mientras que desde las 8 será el turno de “Sin Escalas”, con Sol Widmer y Gustavo Brandoni.

La programación continuará al mediodía. Desde las 12, “Vale Todo!” tendrá como protagonistas a Renata Alos Rodríguez y Guillermo Brunelli, con una propuesta para acompañar las primeras horas de la tarde.

La programación continuará al mediodía. Desde las 12, “Vale Todo!” tendrá como protagonistas a Renata Alos Rodríguez y Guillermo Brunelli, con una propuesta para acompañar las primeras horas de la tarde.La programación continuará al mediodía. Desde las 12, “Vale Todo!” tendrá como protagonistas a Renata Alos Rodríguez y Guillermo Brunelli, con una propuesta para acompañar las primeras horas de la tarde.

Finalmente, a las 16, llegará “Nunca es Tarde”, con la conducción de José María Vílchez, para completar la grilla diaria.

Finalmente, a las 16, llegará “Nunca es Tarde”, con la conducción de José María Vílchez, para completar la grilla diaria.Finalmente, a las 16, llegará “Nunca es Tarde”, con la conducción de José María Vílchez, para completar la grilla diaria.

Toda esta programación estará acompañada por un servicio informativo de primer nivel, a cargo de Juan José “Vasco” Echeverría, Daniel Long y Guillermo Brunelli, que aportarán la actualidad y las principales noticias para mantener informada a la audiencia durante cada jornada.

Más voces y nuevas propuestas

Con esta renovación, Radio Venado Tuerto apuesta a sumar más voces, historias y contenidos para acompañar cada momento de la jornada.

La nueva programación se podrá escuchar a través de LT29 AM 1460 y FM 101.3.

Radio Venado Tuerto. Nueva programación, más voces, más historias y más razones para estar cerca.

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