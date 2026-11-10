Actividad legislativa

100 vecinos recorrieron la obra del viejo hospital de Venado Tuerto con la diputada Galnares

La legisladora realizó un balance de la actividad que permitió a los vecinos conocer las obras del futuro Centro de Justicia Penal y Centro Integrado de Seguridad, junto al ministro Enrico. Destacó la inversión del Gobierno de Santa Fe y la recuperación de un edificio que permaneció abandonado durante años.