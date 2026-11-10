La diputada provincial Sofía Galnares realizó un balance de la jornada de recorridas con vecinos por las obras del antiguo Hospital de Venado Tuerto, que se desarrolló el sábado último y contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
100 vecinos recorrieron la obra del viejo hospital de Venado Tuerto con la diputada Galnares
La legisladora realizó un balance de la actividad que permitió a los vecinos conocer las obras del futuro Centro de Justicia Penal y Centro Integrado de Seguridad, junto al ministro Enrico. Destacó la inversión del Gobierno de Santa Fe y la recuperación de un edificio que permaneció abandonado durante años.
Durante la actividad, 100 vecinos de distintos sectores de la ciudad y localidades de la región, pudieron conocer el proceso de recuperación del edificio y las futuras instalaciones del Centro de Justicia Penal y el Centro Integrado de Seguridad.
La importante convocatoria y el interés que despertó la iniciativa llevaron a la diputada a anticipar que se realizará una nueva jornada de recorridas para que más vecinos puedan conocer las obras. Hubo muchas personas con intención de sumarse, pero que no pudieron ser incluidas en esta primera instancia.
Durante la actividad, los participantes recorrieron distintos sectores del complejo, conocieron las características del proyecto y recibieron información sobre las funciones que tendrán las dependencias provinciales y el empleo que se generó a partir de esta obra pública. La propuesta permitió acercar a la comunidad a una de las obras que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe en Venado Tuerto.
“Fue una jornada colmada de nostalgia y recuerdos, porque muchos vecinos pudieron volver a entrar a un lugar que forma parte de la historia de la ciudad y de sus familias. Poder mostrarles cómo se está transformando y escuchar sus impresiones fue muy emocionante”, expresó Galnares.
La legisladora valoró especialmente el interés de los vecinos, quienes durante mucho tiempo convivieron con un edificio abandonado, usurpado y sin actividad. En ese sentido, consideró que la recuperación del predio también representa una mejora para el entorno y una respuesta a una demanda de la comunidad.
“Durante años vimos cómo este edificio se deterioraba y los vecinos del barrio padecían el abandono, parecía que nadie iba a hacer nada. Hoy tenemos un Gobierno provincial que tomó la decisión de recuperarlo, invertir y darle una función concreta. Eso habla de una forma de gestionar, con obras que resuelven problemas, que nos trascienden generacionalmente y que reactivan un barrio y un sector completo de la ciudad”, sostuvo la diputada.
Una inversión provincial para Venado Tuerto y la región
La recuperación del antiguo hospital forma parte del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Lisandro Enrico.
El proyecto contempla la restauración de sectores históricos y la construcción de nuevas instalaciones para concentrar dependencias judiciales, policiales y técnicas.
Entre ellas se encuentran el Centro de Justicia Penal, el Centro Integrado de Seguridad y un laboratorio forense, que permitirán mejorar las condiciones de trabajo de los organismos provinciales y fortalecer los servicios destinados a Venado Tuerto y el departamento General López.
Galnares remarcó que la obra refleja la importancia de sostener la inversión pública en infraestructura y reconoció el trabajo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico para concretar el proyecto.
“Quiero reconocer la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y el trabajo de Lisandro Enrico, porque recuperar un edificio de 8.000 metros cuadrados, requiere recursos, planificación y compromiso. La Provincia está haciendo una inversión muy importante en materia de seguridad, este es un ejemplo: mejorar el funcionamiento de la justicia y la investigación con infraestructura, para nuestra región”, afirmó.
Un edificio que vuelve a tener una función para la comunidad
El antiguo hospital fue durante décadas un espacio de referencia para miles de familias de Venado Tuerto y la región. Tras el traslado de los servicios de salud, el inmueble permaneció cerrado y atravesó un proceso de abandono que generó preocupación entre los vecinos. El municipio debió intervenir en distintas oportunidades para atender las consecuencias del deterioro y las situaciones que se generaban en su entorno.
La actual intervención provincial se complementa con los trabajos que lleva adelante la Municipalidad de Venado Tuerto en el entorno del predio, con obras de pavimentación en distintas cuadras y la instalación de luminarias LED que contribuyen a mejorar la iluminación, la circulación y la seguridad del sector.
En ese sentido, Galnares destacó que todo el proceso también representa una oportunidad para transformar el barrio y mejorar la calidad de vida de quienes viven allí.
El predio tendrá una nueva función pública y reunirá áreas que actualmente requieren infraestructura específica para desarrollar sus tareas.
La diputada consideró que abrir las puertas de la obra a los vecinos también permite conocer cómo se utilizan los recursos públicos y comprender la importancia de los proyectos que se ejecutan en la ciudad.
“Muchas veces vemos una obra desde afuera, pero no conocemos todo lo que implica, los puestos de trabajo que genera, más de 80 empleos directos en este caso, ni los servicios que después van a funcionar ahí. Por eso, quisimos abrir las puertas y compartir este proceso con los vecinos".
Y agregó: "Lo que durante mucho tiempo fue un edificio abandonado se está convirtiendo en un lugar al servicio de la comunidad. Y eso es lo que queremos para Venado Tuerto y la región: que los edificios públicos tengan vida, que las inversiones lleguen y que las obras se traduzcan en mejores servicios para la gente”, concluyó Galnares.