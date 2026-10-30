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La diputada Galnares invita a conocer cómo se transforma el edificio del antiguo hospital de Venado Tuerto

El predio, que permaneció cerrado y abandonado durante años, se convertirá en un espacio destinado a la justicia y la seguridad. Los vecinos podrán recorrer las obras y conocer sus futuras funciones.

“Durante muchos años, este edificio estuvo cerrado, abandonado y generaba preocupación entre los vecinos por el estado en el que se encontraba”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.“Durante muchos años, este edificio estuvo cerrado, abandonado y generaba preocupación entre los vecinos por el estado en el que se encontraba”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.
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La diputada provincial Sofía Galnares invita a recorrer las obras del antiguo Hospital de Venado Tuerto, ubicado en Gutiérrez 53, para conocer la transformación del edificio y los servicios que funcionarán en el lugar. La actividad será el sábado 7 de noviembre, a partir de las 10, con inscripción previa, grupos de hasta 20 personas y recorridos de una duración máxima de 40 minutos.

La propuesta busca acercar a los vecinos del barrio y de toda la ciudad a un espacio que permaneció cerrado y abandonado durante mucho tiempo, y que actualmente atraviesa un proceso de recuperación impulsado por el Gobierno de Santa Fe.

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El predio albergará el Centro de Justicia Penal y el Centro Integrado de Seguridad, que concentrarán distintas dependencias provinciales.

“Durante muchos años, este edificio estuvo cerrado, abandonado y generaba preocupación entre los vecinos por el estado en el que se encontraba. Hoy se está transformando en un espacio que va a brindar servicios vinculados con la justicia y la seguridad. Por eso queremos que los vecinos del barrio y de toda la ciudad puedan recorrerlo, conocer cómo se está recuperando y saber qué funciones va a tener cada sector”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.

Las personas interesadas deberán completar el formulario online https://bit.ly/4ifGr5b

Una vez registrados los datos, la organización se comunicará para confirmar el turno correspondiente.

“Queremos que todos tengan la posibilidad de conocer esta obra y entender la importancia que tiene para Venado Tuerto y toda la región”, explicó Galnares.

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Para la legisladora, la recuperación del antiguo hospital representa también un cambio para el entorno urbano, especialmente para las familias que viven cerca del predio y convivieron durante años con un edificio sin actividad.

“Es importante que los vecinos puedan entrar, recorrerlo y conocer qué está haciendo la Provincia en este lugar. Estamos hablando de recuperar un edificio que fue parte de la historia de Venado Tuerto y que ahora tendrá una función vinculada con las necesidades de nuestra ciudad y de todo el departamento General López”, sostuvo la diputada provincial Sofía Galnares.

Qué funciones tendrá el nuevo complejo

El proyecto contempla la recuperación del antiguo hospital para concentrar dependencias judiciales, policiales y áreas técnicas vinculadas con la investigación de delitos en un mismo predio.

El Centro de Justicia Penal contará con espacios destinados al funcionamiento de organismos judiciales, oficinas administrativas y sectores para el desarrollo de audiencias y otras actividades propias del sistema de justicia.

Por su parte, el Centro Integrado de Seguridad reunirá dependencias relacionadas con el trabajo policial y la coordinación de tareas de seguridad. El complejo también incluirá un laboratorio forense, destinado a tareas técnicas y periciales vinculadas con investigaciones judiciales.

“Durante muchos años, este edificio estuvo cerrado, abandonado y generaba preocupación entre los vecinos por el estado en el que se encontraba”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.“Durante muchos años, este edificio estuvo cerrado, abandonado y generaba preocupación entre los vecinos por el estado en el que se encontraba”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.

La concentración de estos servicios permitirá disponer de infraestructura específica para el funcionamiento de distintas áreas provinciales y mejorar las condiciones en las que se desarrollan las tareas de justicia y seguridad en el departamento General López.

La recuperación de un edificio histórico

Las obras están a cargo del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, conducido por Lisandro Enrico, e incluyen la restauración de las instalaciones históricas del antiguo hospital y la construcción de nuevos edificios.

El edificio principal contempla subsuelos y tres plantas. Los trabajos comprenden instalaciones eléctricas y termomecánicas, sistemas contra incendios, cerramientos, estructuras de fachada y conexiones de servicios.

“Durante muchos años, este edificio estuvo cerrado, abandonado y generaba preocupación entre los vecinos por el estado en el que se encontraba”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.“Durante muchos años, este edificio estuvo cerrado, abandonado y generaba preocupación entre los vecinos por el estado en el que se encontraba”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.

En el sector destinado al laboratorio forense se ejecutan tareas de mampostería, revoques, instalaciones sanitarias y colocación de pisos, mientras que en otros espacios continúan los trabajos estructurales y de terminación.

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