La diputada provincial Sofía Galnares invita a recorrer las obras del antiguo Hospital de Venado Tuerto, ubicado en Gutiérrez 53, para conocer la transformación del edificio y los servicios que funcionarán en el lugar. La actividad será el sábado 7 de noviembre, a partir de las 10, con inscripción previa, grupos de hasta 20 personas y recorridos de una duración máxima de 40 minutos.
La diputada Galnares invita a conocer cómo se transforma el edificio del antiguo hospital de Venado Tuerto
El predio, que permaneció cerrado y abandonado durante años, se convertirá en un espacio destinado a la justicia y la seguridad. Los vecinos podrán recorrer las obras y conocer sus futuras funciones.
La propuesta busca acercar a los vecinos del barrio y de toda la ciudad a un espacio que permaneció cerrado y abandonado durante mucho tiempo, y que actualmente atraviesa un proceso de recuperación impulsado por el Gobierno de Santa Fe.
El predio albergará el Centro de Justicia Penal y el Centro Integrado de Seguridad, que concentrarán distintas dependencias provinciales.
“Durante muchos años, este edificio estuvo cerrado, abandonado y generaba preocupación entre los vecinos por el estado en el que se encontraba. Hoy se está transformando en un espacio que va a brindar servicios vinculados con la justicia y la seguridad. Por eso queremos que los vecinos del barrio y de toda la ciudad puedan recorrerlo, conocer cómo se está recuperando y saber qué funciones va a tener cada sector”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.
Las personas interesadas deberán completar el formulario online https://bit.ly/4ifGr5b
Una vez registrados los datos, la organización se comunicará para confirmar el turno correspondiente.
“Queremos que todos tengan la posibilidad de conocer esta obra y entender la importancia que tiene para Venado Tuerto y toda la región”, explicó Galnares.
Para la legisladora, la recuperación del antiguo hospital representa también un cambio para el entorno urbano, especialmente para las familias que viven cerca del predio y convivieron durante años con un edificio sin actividad.
“Es importante que los vecinos puedan entrar, recorrerlo y conocer qué está haciendo la Provincia en este lugar. Estamos hablando de recuperar un edificio que fue parte de la historia de Venado Tuerto y que ahora tendrá una función vinculada con las necesidades de nuestra ciudad y de todo el departamento General López”, sostuvo la diputada provincial Sofía Galnares.
Qué funciones tendrá el nuevo complejo
El proyecto contempla la recuperación del antiguo hospital para concentrar dependencias judiciales, policiales y áreas técnicas vinculadas con la investigación de delitos en un mismo predio.
El Centro de Justicia Penal contará con espacios destinados al funcionamiento de organismos judiciales, oficinas administrativas y sectores para el desarrollo de audiencias y otras actividades propias del sistema de justicia.
Por su parte, el Centro Integrado de Seguridad reunirá dependencias relacionadas con el trabajo policial y la coordinación de tareas de seguridad. El complejo también incluirá un laboratorio forense, destinado a tareas técnicas y periciales vinculadas con investigaciones judiciales.
La concentración de estos servicios permitirá disponer de infraestructura específica para el funcionamiento de distintas áreas provinciales y mejorar las condiciones en las que se desarrollan las tareas de justicia y seguridad en el departamento General López.
La recuperación de un edificio histórico
Las obras están a cargo del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, conducido por Lisandro Enrico, e incluyen la restauración de las instalaciones históricas del antiguo hospital y la construcción de nuevos edificios.
El edificio principal contempla subsuelos y tres plantas. Los trabajos comprenden instalaciones eléctricas y termomecánicas, sistemas contra incendios, cerramientos, estructuras de fachada y conexiones de servicios.
En el sector destinado al laboratorio forense se ejecutan tareas de mampostería, revoques, instalaciones sanitarias y colocación de pisos, mientras que en otros espacios continúan los trabajos estructurales y de terminación.