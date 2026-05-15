Rafaela

El MMAUP celebrará el Día Internacional de los Museos con arte, historia y recorridos guiados

El Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” de Rafaela celebrará el próximo 17 de mayo el Día Internacional de los Museos con una propuesta abierta a toda la comunidad que incluirá recorridos guiados junto a artistas y curadoras, exposiciones de arte contemporáneo y una muestra de fanzines vinculados a la memoria colectiva.