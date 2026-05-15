Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” (MMAUP) de Rafaela llevará adelante una jornada especial destinada a acercar el arte contemporáneo y las prácticas culturales a toda la comunidad.
El MMAUP celebrará el Día Internacional de los Museos con arte, historia y recorridos guiados
El Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” de Rafaela celebrará el próximo 17 de mayo el Día Internacional de los Museos con una propuesta abierta a toda la comunidad que incluirá recorridos guiados junto a artistas y curadoras, exposiciones de arte contemporáneo y una muestra de fanzines vinculados a la memoria colectiva.
La propuesta, organizada por la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad local, se desarrollará el próximo domingo 17 de mayo desde las 18:00, con entrada libre y gratuita, y ofrecerá una programación que combinará recorridos guiados, encuentros con artistas, instalaciones contemporáneas y espacios de reflexión vinculados a la memoria y la identidad colectiva.
Un recorrido por el arte contemporáneo y las emociones
Uno de los principales atractivos de la actividad será la posibilidad de recorrer las salas del museo junto a las propias artistas y curadoras de las exposiciones vigentes, generando un intercambio directo con el público y permitiendo profundizar en los procesos creativos, materiales y conceptos detrás de cada obra.
En la Sala I, el recorrido estará acompañado por la artista Laura Fassi y la curadora Luisina Hajduczyk, quienes presentarán la muestra “Geografías del afecto: tres gestos de barro”, integrada por obras de Pilar Maharbiz, Laura Fassi y piezas pertenecientes al patrimonio del museo realizadas por Pauline Fondevila.
La exposición propone un diálogo entre distintas producciones artísticas atravesadas por el uso de la arcilla como material central. Jarrones, esculturas cerámicas e instalaciones construyen una narrativa sensible donde la materia y el gesto artesanal funcionan como vehículos de memoria, afecto y exploración territorial.
Por otra parte, en la Sala II, la artista Ingrid Zeballos acompañará al público en la visita de “Souvenir de mi paisaje”, proyecto ganador de la convocatoria AJA! 2024/2025.
La instalación reúne materiales plásticos descartables —principalmente transparentes— intervenidos con pinturas que representan escenas y paisajes cotidianos vinculados al barrio, la vivienda y las relaciones vecinales. La obra incorpora también autorretratos y elementos autobiográficos que transforman residuos urbanos en soportes artísticos cargados de identidad y memoria personal.
Desde la organización destacaron que ambas muestras representan distintas miradas del arte contemporáneo, atravesadas por el trabajo con materiales cotidianos y por la construcción de relatos vinculados a los territorios, las experiencias y los vínculos humanos.
Fanzines y memoria colectiva en el espacio museístico
Además de las exposiciones artísticas, durante la jornada también se exhibirán los trabajos realizados en el Taller de Fanzine por la Memoria, desarrollado durante abril bajo la coordinación de El Bodegón Espacio Cultural y Colectivo Zeta.
La actividad se enmarcó dentro de la muestra “Acciones políticas: denuncia, memoria y resistencia”, presentada desde marzo en el MMAUP en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
El proyecto, denominado “Collage Editorial - Memoria”, propone activar la memoria colectiva desde una perspectiva participativa y contemporánea mediante la creación de fanzines elaborados con técnicas de collage y edición artesanal.
Los trabajos expuestos reúnen producciones realizadas en distintos espacios de la ciudad, entre ellos Plaza de la Paz, Plaza Pizzurno, Plaza Villa Rosas, Plazoleta Eva Perón, Plaza Barrio 17 de Octubre, además de instituciones educativas y espacios culturales locales.
La iniciativa busca fortalecer la participación comunitaria y promover nuevas formas de construcción de memoria a través de herramientas artísticas accesibles y colectivas, especialmente vinculadas a jóvenes y espacios barriales.
El valor cultural y social de los museos en el mundo
La celebración se enmarca además en el Día Internacional de los Museos, fecha impulsada desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), con el objetivo de destacar el rol de los museos como espacios de intercambio cultural, preservación patrimonial y construcción de ciudadanía.
Cada año, miles de instituciones culturales de todo el mundo se suman a esta conmemoración mediante actividades especiales orientadas a promover el acceso democrático a la cultura y el fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades y sus espacios museísticos.
Según datos difundidos por el ICOM, en la última edición participaron más de 37 mil museos de 158 países y territorios, consolidando al evento como una de las celebraciones culturales más importantes a nivel internacional.
En ese contexto, el MMAUP vuelve a sumarse a la propuesta global con una programación que pone en valor el arte contemporáneo, la memoria colectiva y el papel de los museos como espacios vivos de encuentro, reflexión y participación social.