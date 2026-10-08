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Fuerte tormenta en Rafaela: cayeron diez árboles y el Municipio trabaja en el despeje de calles

El fuerte temporal provocó la caída de árboles y ramas en varios sectores. Personal municipal desplegó un operativo nocturno que continuará los próximos días.

Operativo de emergencia en Rafaela tras el temporal que provocó caída de ramas y árboles. Crédito: Radio RafaelaOperativo de emergencia en Rafaela tras el temporal que provocó caída de ramas y árboles. Crédito: Radio Rafaela
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La Municipalidad de Rafaela desplegó un operativo durante la noche para atender las consecuencias de la fuerte tormenta que afectó a la ciudad este miércoles.

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Según informó la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente, el temporal provocó la caída de aproximadamente diez árboles, además de numerosas ramas en distintos puntos de Rafaela.

Operativo de emergencia en Rafaela tras el temporal que provocó caída de ramas y árboles. Crédito: Radio RafaelaOperativo de emergencia en Rafaela tras el temporal que provocó caída de ramas y árboles. Crédito: Radio Rafaela

Un equipo integrado por seis agentes municipales comenzó inmediatamente con las tareas de retiro y despeje para liberar los sectores obstruidos y mejorar las condiciones de circulación.

Las tareas continuarán durante los próximos días

Desde el Municipio indicaron que los trabajos continuarán durante las próximas jornadas para retirar los restos que todavía permanecen acumulados y completar la limpieza de los sectores afectados.

Operativo de emergencia en Rafaela tras el temporal que provocó caída de ramas y árboles. Crédito: Radio RafaelaOperativo de emergencia en Rafaela tras el temporal que provocó caída de ramas y árboles. Crédito: Radio Rafaela

El operativo busca recuperar progresivamente las condiciones de seguridad y circulación luego del paso de la tormenta.

Recomendaciones para los vecinos

La Municipalidad solicitó circular con precaución en los lugares donde todavía se desarrollan tareas.

También recomendó evitar acercarse a árboles o ramas que presenten riesgo de caída y no manipular cables que pudieran encontrarse sobre la vía pública.

Los equipos municipales permanecerán trabajando hasta completar las intervenciones necesarias en los distintos puntos afectados de Rafaela.

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