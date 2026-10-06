Santa Fe

Rafaela sumó tres fiscales adjuntos subrogantes: “Para ser fiscal hay que ser valiente, pero también prudente”

La Fiscalía Regional de la 5° Circunscripción realizó el acto oficial para incorporar tres fiscales adjuntos subrogantes. La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, destacó el fortalecimiento de los recursos humanos y remarcó la responsabilidad que implica ejercer la función: “Tenemos un enorme poder”.