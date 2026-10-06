La Fiscalía Regional de la 5° Circunscripción, con sede en Rafaela, llevó adelante el acto oficial para la incorporación de tres fiscales adjuntos subrogantes, en el marco del proceso de fortalecimiento de recursos humanos que atraviesa el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Natalia Viviana Andrione, Paola Sofía Pradolini y Ricardo Milton Kettler asumieron.
Rafaela sumó tres fiscales adjuntos subrogantes: “Para ser fiscal hay que ser valiente, pero también prudente”
La Fiscalía Regional de la 5° Circunscripción realizó el acto oficial para incorporar tres fiscales adjuntos subrogantes. La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, destacó el fortalecimiento de los recursos humanos y remarcó la responsabilidad que implica ejercer la función: “Tenemos un enorme poder”.
La actividad contó con la presencia de la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, y del fiscal regional de la 5° Circunscripción, Carlos María Vottero.
Vranicich explicó que dos de los nuevos fiscales ya pertenecen al Ministerio Público de la Acusación y desarrollaron allí su formación, mientras que la tercera incorporación proviene de un Centro de Asistencia Judicial, donde trabaja vinculada directamente con las víctimas. “Son tres perfiles, la verdad, muy interesantes”, destacó.
Una jura con valor institucional para Rafaela
La fiscal general puso especial énfasis en el hecho de que la ceremonia pudiera desarrollarse directamente en Rafaela. Según explicó, a partir de los cambios institucionales derivados de la reforma constitucional, el Ministerio Público de la Acusación cuenta con su propia superintendencia, lo que permite realizar este tipo de actos dentro de las respectivas circunscripciones.
“Por ello podemos tomar esta jura aquí en la ciudad de Rafaela, junto con el fiscal regional. En otras instancias hubiera sido en la ciudad capital de la provincia ante la Corte Suprema”, señaló. Para Vranicich, que el acto se concrete en la propia sede regional tiene una importancia simbólica e institucional particular.
En cuanto a la cobertura de cargos, las autoridades indicaron que con estas incorporaciones se avanza significativamente sobre las vacantes existentes y que quedaría una pendiente para la ciudad de Rafaela.
La incorporación de fiscales no se limita a Rafaela. Vranicich recordó que recientemente se realizó otro acto en Reconquista, donde asumieron cinco fiscales subrogantes. “Podríamos decir que fue hasta histórico: cinco fiscales que van a trabajar allí”, expresó.
La fiscal general ubicó ambas instancias dentro de una etapa de fortalecimiento del organismo. “Esto es parte de lo que siempre decimos: la etapa de fortalecimiento que está viviendo el Ministerio Público de la Acusación”, sostuvo.
Ese proceso, explicó, contempla tanto la definición de lineamientos y políticas institucionales para determinar qué delitos deben perseguirse prioritariamente como una ampliación y consolidación de los recursos humanos y materiales disponibles.
“Para ser fiscales hay que ser valientes”
Antes de la ceremonia, Vranicich adelantó a Radio Rafaela parte del mensaje que transmitiría a quienes asumirían las nuevas responsabilidades. La funcionaria reconoció que el trabajo de los fiscales implica intervenir permanentemente en conflictos y tomar decisiones que, inevitablemente, pueden generar desacuerdos. “Trabajamos con el conflicto de las personas, entonces siempre alguien va a estar en desacuerdo”, explicó.
Recordó que el MPA tiene el mandato constitucional de resguardar los intereses de las víctimas, aunque advirtió que existen situaciones en las cuales la evidencia reunida no resulta suficiente para llevar a una persona a juicio.
“A veces no tenemos la evidencia necesaria para poder llevar a juicio a una persona y las víctimas no van a estar contentas. Y, por supuesto, por nuestro rol, los imputados tampoco”, planteó. A esa complejidad se suma el riesgo que pueden enfrentar los integrantes del organismo al investigar determinadas causas.
Vranicich mencionó las investigaciones contra bandas criminales y las amenazas recibidas por fiscales, y recordó que recientemente una integrante del MPA de esta circunscripción fue amenazada. Ante esas situaciones, explicó que se trabaja coordinadamente con las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo para implementar las medidas de protección necesarias.
La máxima autoridad del MPA sintetizó finalmente en dos palabras lo que espera de quienes asumen la función: valentía y prudencia. “Es muy difícil. Hay que ser valientes; para ser fiscales hay que ser valientes. Pero también siempre digo esta frase: hay que ser prudentes, valientes y prudentes”, remarcó.
La prudencia, explicó, está directamente relacionada con las facultades que posee un fiscal y las consecuencias que pueden tener sus decisiones sobre la vida de las personas.
“Tenemos un enorme poder, que es la posibilidad de privar, por ejemplo, de la libertad a una persona, por supuesto siempre con los controles judiciales, o pedir un allanamiento, que es ingresar a la vivienda de una persona”, señaló.
Con la incorporación de los tres fiscales adjuntos subrogantes, la Fiscalía Regional 5 avanza así en la cobertura de cargos y en el refuerzo de su estructura, dentro de un proceso que las autoridades del Ministerio Público de la Acusación plantean como una de las prioridades institucionales.