El intendente de Leonardo Raimundo encabezó un emotivo reconocimiento a los alumnos sanlorencinos que alcanzaron repercusión internacional con una interpretación de “Stop crying your heart out”, el clásico de la banda Oasis que fue compartido en redes sociales por Liam Gallagher.
"De San Lorenzo al mundo": reconocieron a los chicos que emocionaron con una canción de Oasis
La interpretación de “Stop crying your heart out”, realizada por alumnos de San Lorenzo, alcanzó repercusión internacional tras ser compartida por Liam Gallagher. El Municipio declaró al proyecto de interés cultural.
La producción audiovisual, realizada en el histórico Convento San Carlos, fue declarada de interés cultural por la Municipalidad de San Lorenzo.
El homenaje se desarrolló este jueves por la mañana en el patio del convento y tuvo como protagonistas a alumnos de 5º y 6º grado del colegio Santa Rosa de Viterbo y al coro de la escuela San Carlos, quienes participaron del proyecto educativo impulsado por el profesor Pablo Parente.
La iniciativa combinó música, producción audiovisual e integración entre instituciones educativas, logrando una repercusión inesperada luego de que la interpretación fuera difundida por Liam Gallagher en sus redes sociales, generando comentarios y visualizaciones desde distintos puntos del mundo.
Durante el acto, Raimundo destacó el valor artístico y humano de la experiencia.
Homenaje
“Los ‘me gusta’ están buenos, pero lo más importante es lo que ustedes sienten al ver lo que hicieron, lo que sentimos los sanlorencinos al vernos reflejados en una obra universal, que trascendió fronteras, hecha por chicos de nuestra ciudad. Nos da esperanza. Dios quiera que siempre guarden ese corazón y ese espíritu”, expresó el mandatario local.
También participó del reconocimiento el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, quien valoró el impacto cultural y educativo del proyecto.
“Demostramos que la cultura, la educación y lo que se hace con el corazón puede tener mucho impacto y ustedes son los protagonistas. Estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes”, señaló.
Ore además remarcó el alcance internacional logrado por los estudiantes: “Lograron algo muy importante, que es hacer un proyecto con el profe, ponerle alas y que vuele a todo el mundo. Son los mejores embajadores que tiene la ciudad de San Lorenzo”.
Cultura
Tras los discursos, los alumnos realizaron una emotiva interpretación en vivo de la canción y recibieron presentes entregados por integrantes del Ejecutivo municipal.
El decreto de reconocimiento destaca la “calidad artística” de la producción y su capacidad para transmitir “un mensaje de unión, sensibilidad y trabajo colectivo”.
Además, pone en valor la tarea del profesor Pablo Parente, al considerar que logró integrar la enseñanza musical con herramientas audiovisuales contemporáneas, acercando a los estudiantes a expresiones culturales que atraviesan generaciones.