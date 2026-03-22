Se fue la primera de las seis fechas 2026

Copa Lotería de Santa Fe MTB: arrancó en Ceres con el “Rally de los 4 Vientos”

Fue la séptima edición del ya tradicional Rally del Cicles Club de Ceres, ahora en el marco de la gran competencia de Mountain Bike en la provincia invencible. Jorge Mathieu ganó la general y Luisina Simondi se impuso en damas.