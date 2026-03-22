Copa Lotería de Santa Fe MTB: arrancó en Ceres con el “Rally de los 4 Vientos”
Fue la séptima edición del ya tradicional Rally del Cicles Club de Ceres, ahora en el marco de la gran competencia de Mountain Bike en la provincia invencible. Jorge Mathieu ganó la general y Luisina Simondi se impuso en damas.
Con una gran cantidad de inscriptos y una verdadera fiesta deportiva, la edición número siete del tradicional “Rally de los 4 Vientos” organizado por el Cicles Club de Ceres le dio forma a la primera fecha de una ambiciosa Copa Lotería de Santa Fe 2026 en Mountain Bike (MTB). Se trata de un inédito campeonato que nuclea seis fechas en distintas localidades, otorgando puntaje en cada competencia y elevando el nivel deportivo del circuito.
Fotos: Copa Lotería de Santa Fe MTB
“Se registraron más de 200 ciclistas inscriptos, con presencia de siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Río Negro, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires y, obviamente, Santa Fe. La organización fue impecable y los deportistas quedaron muy conformes”, confió a El Litoral el propio Secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, quien estuvo presente durante toda la jornada.
Jorge Mathieu ganó la general y Luisina Simondi en damas se quedaron con las máximas alegrías en el “Rally de los 4 Vientos”. Esta Copa Lotería de Santa Fe marca un hito en la organización del ciclismo de montaña regional, integrando bajo un mismo reglamento y sistema de puntaje a seis de las competencias más importantes de la bota santafesina. San Justo, Avellaneda, Pueblo Andino, Esperanza y Venado Tuerto son las otras cinco estaciones confirmadas para que el Mountain Bike tenga ahora su cronograma provincial unificado. El cálculo es movilizar unos 1.000 ciclistas a lo largo de todo el calendario anual de esta especialidad.
Fotos: Copa Lotería de Santa Fe MTB
El presidente del Ceres Cicles Club, Gabriel Curi; junto al Secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, acompañaron a los deportistas durante toda la jornada y participaron de la premiación final.
“Este Rally no es solo una carrera, es una prueba de resistencia donde el viento es el protagonista”, comentan con orgullo los organizadores. Hubo dos modalidades: 1) PRO – Circuito Competitivo (80 km): Rural bike puro uniendo Ceres y Colonia Alpina (ida y vuelta), puntuable para el campeonato provincial; 2) ECO – Cicloturismo (45 km): velocidad controlada para disfrutar del paisaje y la camaradería sin la presión del cronómetro.
“Estamos muy contentos por esta séptima edición del Rally de los Cuatro Vientos, que se hace con mucho esfuerzo y trabajo, y que también es un reconocimiento al desempeño de nuestros ciclistas que llegan desde distintos puntos de la provincia y del país”, señaló el senador Felipe Michlig.
“Este rally permite seguir fortaleciendo el vínculo entre Ceres y Colonia Alpina, integrando a las comunidades a través del deporte. Se está realizando una fuerte apuesta a los eventos deportivos, culturales y turísticos, promoviendo el turismo de fin de semana y generando una dinámica económica positiva en cada localidad”, aseguró el funcionario.