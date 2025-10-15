Departamento Las Colonias

"Retro Sinfónico" y los festejos de la Fundación de la Colonia: Humboldt vive un octubre lleno de música y cultura

Este domingo 19 de octubre, a las 19 horas, el Salón Social del Club Sarmiento será escenario de “Retro Sinfónico”, un espectáculo de la Orquesta Filarmónica Comunal de Humboldt que combina la fuerza de la música sinfónica con clásicos del pop y rock internacional, desde The Beatles hasta Guns N’ Roses. En paralelo, la comunidad sigue celebrando el aniversario de la fundación de la Colonia Humboldt.