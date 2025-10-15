"Retro Sinfónico" y los festejos de la Fundación de la Colonia: Humboldt vive un octubre lleno de música y cultura
Humboldt se prepara para un fin de semana cargado de música, emociones y celebraciones comunitarias. Este domingo 19 de octubre, a las 19 horas, el Salón Social del Club Sarmiento será escenario de “Retro Sinfónico”, un espectáculo que promete unir generaciones a través de un viaje musical único.
Bajo la dirección artística de talentosos músicos locales, la Orquesta Filarmónica Comunal de Humboldt presentará un repertorio que combina la fuerza y la elegancia de la música sinfónica con el espíritu vibrante de canciones que marcaron épocas.
Desde The Beatles hasta Guns N’ Roses, el público podrá disfrutar de clásicos del cine, del pop y del rock internacional, en una propuesta donde lo sinfónico y lo popular se entrelazan en un mismo lenguaje.
La velada contará además con la participación especial de la Orquesta Perla de San Jerónimo Norte y del Coro Polifónico Comunal de Humboldt, garantizando una experiencia sonora de gran calidad y calidez artística. Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a toda la comunidad y a la región, en una noche para vivir, sentir y recordar, celebrando el arte colectivo y el talento local.
Fundación de la Colonia: Humboldt prepara su gran cierre de festejos
El pasado 1° de octubre, Humboldt celebró un nuevo aniversario de su fundación, dando inicio a un mes completo de actividades culturales, recreativas y musicales. En palabras del presidente comunal, Martín Quiroz, los festejos buscan “compartir en comunidad y fortalecer nuestras instituciones culturales”.
El gran cierre se llevará a cabo el 1° de noviembre, nuevamente en el predio de la Escuela Técnica, elegido por su comodidad y capacidad para recibir al público. La jornada contará con una variada grilla artística: Estelares será el número central, mientras que Mario Pereyra cerrará la noche.
También participarán cuerpos de baile locales, el Coro ABBA, el Coro Santa Fe Chino y otros artistas de la región.
Además, habrá espacios de juegos para niños, feria de artesanos y propuestas gastronómicas a cargo de instituciones locales. Según Quiroz, “buscamos que sea una verdadera fiesta del pueblo, donde cada institución tenga su lugar y pueda también obtener un beneficio por su trabajo”.
Gestión y espacios para disfrutar
En paralelo a las celebraciones, la comuna continúa desarrollando obras y mejoras. Próximamente se inaugurará una estación de calistenia en el circuito aeróbico, un espacio moderno para promover la actividad física al aire libre. “Queremos acompañarlo con explicaciones y demostraciones para que la gente aprenda a usarlo correctamente”, señaló el mandatario.
Con estas propuestas culturales, deportivas y recreativas, Humboldt cierra octubre reafirmando su espíritu comunitario y su compromiso con el arte, la música y la calidad de vida de sus vecinos.
