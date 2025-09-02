San Cristóbal planifica alternativas ante la preocupación por la inseguridad

Los robos ocurren a diario en distintos barrios de la ciudad de San Cristóbal, en el noroeste provincial. A esta preocupación constante se suman los hechos de vandalismo porque los ladrones, para ingresar a una vivienda rompen una puerta o una ventana que el propietario luego debe reparar, tenga o no el dinero, ya que no puede dormir con alguna abertura violentada.
En las últimas semanas, se conocieron denuncias y se viralizaron videos de jóvenes rompiendo vidrieras de locales comerciales, lo que generó indignación y un reclamo general ante esta inseguridad que fue escalando en San Cristóbal.
En la mayoría de los robos y los destrozos se pudo comprobar que los delincuentes son adolescentes menores de edad, quienes no quedan detenidos. Como mencionan los vecinos, “entran por una puerta y salen por la otra”.
Vecinos preocupados
Días atrás se llevó a cabo una reunión en la vecinal de barrio José Dho, en donde se compartieron testimonios y se pidieron soluciones para combatir esta situación. Del encuentro participaron vecinos, autoridades locales, personal policial de la Unidad Regional XIII y fiscales.
“Creo que se están haciendo muchas cosas pero estamos ante una coyuntura de país muy compleja, donde San Cristóbal no es una isla y lo que pasa acá replica en cualquier otra ciudad o comuna. Lo que veo es que estamos en un nivel de pobreza de 50% y a los chicos que no tienen educación ni salida les da lo mismo porque no tienen nada que perder. Del otro lado, los que estamos acá si tenemos para perder», fueron las palabras del intendente Marcelo Andreychuk.
La reunión en la ciudad involucró a vecinos, instituciones y autoridades. Foto: Mirador.
El mandatario local agregó: "Tenemos que tomar medidas que son dolorosas, costosas para nosotros mismos protegernos. Aprovecho para decirles que se están haciendo cosas pero cada vez son mayores las necesidades que llevan a delinquir". Luego, Andreychuk hizo hincapié en la prevención de los delitos a pesar de las cámaras de seguridad y de los policías que recorren las calles.
La mayor crítica de los vecinos no es al accionar policial sino al sistema de justicia: han comprobado que cometen un robo, la policía los lleva a la comisaría, la justicia dispone que se los entregan a sus padres y a las pocas horas ya están robando nuevamente.
“Lo que hacemos es en base a lo que establecen las leyes nacionales, los tratados internacionales y el Código Procesal Penal es la herramienta que nos dice cómo debe actuar la policía, cómo debe actuar el fiscal pero también el juez penal, la actuación es de todos en conjunto. Las fiscales abarcamos un abuso sexual, un homicidio, un accidente de tránsito y delitos contra la propiedad para tener una visión clara del trabajo”, explicó la fiscal Hemilce Fissore.
Vecinos de San Cristóbal pidieron soluciones ante ola de delitos. Foto: Mirador.
Y continuó: “La fiscalía hace sus pedidos al juez penal, quien es el que toma la decisión si se va a imponer la prisión preventiva o una medida cautelar alternativa, que implica que transcurrido 96 horas que es el máximo tiempo que contamos las fiscales para que una persona se encuentre privada de su libertad sin ser llevada ante un juez. Si el juez no dispone la prisión preventiva obviamente va a recuperar la libertad, pero el juez no lo hace de forma antojadiza sino que se deben cumplir los requisitos que establece el Código Procesal Penal”.
Quien también respondió consultas de los vecinos fue el jefe de la UR XIII de policía, Alejandro Tognolo, que asumió hace muy poco el cargo y se está interiorizando en lo que pasa tanto en la ciudad como en el departamento.
“De la parte de seguridad venimos trabajando con una nueva metodología. Se trata de un plan a nivel provincial que se basa en el policiamiento, patrullaje por cuadrantes y un análisis criminal. La idea es abordar la ciudad en la parte preventiva, dividido en cuadrantes con un móvil las 24 horas para poder responder y actuar en la parte de prevención. Vengo a tratar de ponerlo en marcha en San Cristóbal y en Ceres. La policía logró detener a los menores que robaron y ocasionaron daños, pese a que cascotearon los móviles policiales y están alojados en la ciudad de Santa Fe”, aunque al cierre de esta edición ya estaban en libertad.
