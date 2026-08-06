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El cuartel de Bomberos de San Justo sumó un aporte para obras y equipamiento

Los Bomberos Voluntarios de San Justo recibieron un aporte de 4 millones de pesos correspondiente al Fondo de Seguridad Provincial para Bomberos Voluntarios de Santa Fe. Los recursos podrán destinarse a obras de infraestructura, mantenimiento y adquisición de equipamiento para fortalecer el funcionamiento del cuartel.