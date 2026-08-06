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El cuartel de Bomberos de San Justo sumó un aporte para obras y equipamiento

Los Bomberos Voluntarios de San Justo recibieron un aporte de 4 millones de pesos correspondiente al Fondo de Seguridad Provincial para Bomberos Voluntarios de Santa Fe. Los recursos podrán destinarse a obras de infraestructura, mantenimiento y adquisición de equipamiento para fortalecer el funcionamiento del cuartel.

Un aporte provincial permitirá fortalecer las obras y el equipamiento del cuartel de Bomberos de San Justo.Un aporte provincial permitirá fortalecer las obras y el equipamiento del cuartel de Bomberos de San Justo.
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El senador provincial Rodrigo Borla visitó el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Justo, donde hizo entrega de un aporte de 4 millones de pesos correspondiente al Fondo de Seguridad Provincial para Bomberos Voluntarios de Santa Fe.

Durante la recorrida por las instalaciones, el legislador fue recibido por las autoridades de la Asociación Civil que administra la institución, quienes expusieron el trabajo que vienen desarrollando para mejorar las instalaciones y mantener operativo el servicio que prestan a la comunidad.

borlaBomberos Voluntarios de San Justo recibieron un aporte de $4 millones del Fondo de Seguridad Provincial

El aporte forma parte de los recursos que distribuye periódicamente la Provincia a las asociaciones de bomberos con personería jurídica.

Fondos para infraestructura y equipamiento

El Fondo de Seguridad Provincial para Bomberos Voluntarios fue creado por la Ley Provincial N.º 12.969 y se financia principalmente con el 2% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario urbano y rural.

Estos recursos están destinados a colaborar con el sostenimiento de las asociaciones de bomberos, permitiendo afrontar gastos de funcionamiento, realizar mejoras edilicias y adquirir herramientas, maquinarias y equipamiento para fortalecer la capacidad operativa de los cuarteles.

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El objetivo es contribuir al mantenimiento de un servicio esencial que brinda respuesta ante incendios, accidentes y otras situaciones de emergencia.

Avanzan obras en el cuartel

Parte de los fondos recibidos podrán destinarse a las obras que actualmente se ejecutan en el cuartel de San Justo.

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Entre los trabajos en marcha se encuentran la construcción de una nueva explanada de acceso sobre calle Sarmiento y la colocación de un nuevo portón, además de otras mejoras orientadas a optimizar la infraestructura del edificio.

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