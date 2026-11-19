Nueva normativa

Rosario amplía la prohibición de fumar y vapear en espacios cerrados y fija multas por vender a menores

La normativa alcanza a cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos de tabaco calentado, además de los cigarrillos tradicionales. Las multas pueden llegar a unos $4,5 millones en casos de reincidencia y también contemplan clausuras.