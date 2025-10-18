Desde Rufino, una mirada al futuro productivo del sur santafesino.

Mirá tambiénCastellani recorrió instituciones y empresas de Rufino: “El motor productivo y social de la provincia está en nuestras comunidades”
La diputada de la provincia de Santa Fe Fernanda Castellani y el empresario agropecuario Carlos Rey analizaron el presente del sector y las proyecciones a futuro. Coincidieron en que la región vive una etapa de recuperación y crecimiento, impulsada por la producción, la inversión y el trabajo local.
“La situación del sector agropecuario en la región es muy auspiciosa y entusiasta”, expresó Carlos Alberto Rey, titular de una pyme con larga trayectoria en Rufino. “Después de años de sequía y dificultades, estamos viviendo una de las mejores campañas en materia climática y económica. Eso nos da tranquilidad y esperanza a todos los productores”.
Rey, segunda generación de una familia de empresarios locales, conduce firmas vinculadas al expendio de combustibles, lubricantes y fertilizantes. “Seguimos invirtiendo porque creemos en el potencial de Santa Fe y en el valor de nuestra región. Hoy la provincia está enfocada en la producción y en mejorar la infraestructura, y eso nos motiva a redoblar los esfuerzos”, señaló.
Desafíos y necesidad de previsibilidad
El productor subrayó que uno de los principales retos que enfrenta el sector es la falta de previsibilidad.
“Las pymes necesitamos marcos claros y duraderos. Si las reglas cambian constantemente, se frena la inversión y se genera incertidumbre. Cuando hay estabilidad, el campo y la industria responden con trabajo y crecimiento”, explicó.
También destacó la importancia de contar con precios internacionales sostenibles y con condiciones climáticas que acompañen la nueva campaña. “El clima siempre es un desafío, pero esta vez las perspectivas son alentadoras y eso nos impulsa a seguir adelante”, agregó.
Castellani: “El desarrollo de Santa Fe se construye desde el interior”
Durante la reunión, la diputada Fernanda Castellani resaltó el papel estratégico del sur provincial y reafirmó su compromiso con el acompañamiento al sector productivo.
“Rufino y toda esta zona son el corazón productivo del sur de Santa Fe. Recorro permanentemente la provincia porque creo en una Santa Fe que produce, que genera empleo y que crece a partir del esfuerzo de su gente. Mi compromiso es seguir acompañando a quienes invierten y sostienen el trabajo local”, sostuvo.
Castellani remarcó la necesidad de articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado:
“El desarrollo no se impone desde arriba; se construye escuchando, planificando y apoyando a quienes todos los días producen. Santa Fe tiene una enorme capacidad y un potencial que debemos seguir fortaleciendo desde cada localidad”, afirmó.
Inversión, valor agregado y empleo
Rey destacó la importancia de seguir generando valor agregado y empleo en la región.
“Las inversiones que se están realizando generan trabajo y fortalecen el desarrollo local. Es el círculo virtuoso de una economía que apuesta a producir”, indicó.
También resaltó el rol de sus empresas —Servicio Integral S.A. y Comercial Diego S.R.L., representantes de YPF en la zona— como parte de ese entramado productivo:
“A través de YPF acercamos productos de alta calidad y tecnología a precios competitivos, lo que fortalece a las pymes locales y potencia la actividad económica de Rufino y la región”.
Mirar hacia adelante
Con una mirada optimista, Rey dejó un mensaje a los productores del país:
“Este es un nuevo ciclo para la Argentina. Después de años difíciles, hay un horizonte que invita a invertir, a apostar y a seguir trabajando. Con esfuerzo y confianza, podemos construir un país próspero y libre”.
Castellani coincidió en esa visión:
“El potencial de nuestra provincia es enorme, y Rufino forma parte de ese motor productivo. Lo fundamental es seguir trabajando juntos, con compromiso, planificación y una mirada puesta en el futuro”, concluyó.
