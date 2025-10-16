Departamento San Justo

Vialidad Nacional avanza con la repavimentación de la Ruta 11 en Gobernador Crespo

Vialidad Nacional ejecuta la etapa final de mejora sobre la Ruta Nacional 11 en Gobernador Crespo. Las obras incluyen reciclado de base, nuevo asfalto y tareas que se extenderán hacia Calchaquí.