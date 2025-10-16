Vialidad Nacional avanza con la repavimentación de la Ruta 11 en Gobernador Crespo

La Dirección Nacional de Vialidad continúa con el plan de mantenimiento y recuperación de la Ruta Nacional N° 11 en distintos tramos del centro y norte santafesino.
Vialidad Nacional ejecuta la etapa final de mejora sobre la Ruta Nacional 11 en Gobernador Crespo. Las obras incluyen reciclado de base, nuevo asfalto y tareas que se extenderán hacia Calchaquí.
La Dirección Nacional de Vialidad continúa con el plan de mantenimiento y recuperación de la Ruta Nacional N° 11 en distintos tramos del centro y norte santafesino.
En esta oportunidad, los trabajos se concentran en la localidad de Gobernador Crespo, donde la obra ingresó en su etapa final de intervención sobre la travesía urbana.
El frente de tareas se ubica actualmente en la salida norte de la localidad, donde el tren de equipos realiza el fresado de la calzada existente y la recomposición estructural de la base del camino mediante el reciclado del material combinado con agregado de cemento, técnica que permite reforzar la superficie antes de aplicar la nueva capa de rodamiento de concreto asfáltico en caliente.
Estas acciones forman parte de un programa integral que busca mejorar la transitabilidad, prolongar la vida útil del pavimento y brindar mayor seguridad vial a los usuarios.
Desde el organismo nacional destacaron que las obras “responden a la necesidad de recuperar una vía clave para la conectividad del norte santafesino”, y que los trabajos se ejecutan con financiamiento del Estado nacional dentro del plan de conservación de rutas troncales.
Durante el desarrollo de las tareas, el tránsito se encuentra reducido a un solo carril, con paso alternado de vehículos de a una mano por vez, coordinado por banderilleros y personal de seguridad vial. Además, se cuenta con la colaboración de la Policía Comunal de Tránsito de Gobernador Crespo para ordenar la circulación y minimizar las demoras.
Vialidad Nacional solicita a los conductores transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal y reducir la velocidad en la zona de obras.
Una vez completados los trabajos en Gobernador Crespo, el frente de maquinaria se desplazará hacia Calchaquí, continuando con el mismo esquema de reparación y repavimentación sobre la calzada principal. El objetivo es recuperar la totalidad del tramo, garantizando condiciones óptimas para el transporte de cargas y el desplazamiento de los usuarios particulares.
La Ruta Nacional 11 constituye uno de los corredores más importantes del litoral argentino, uniendo Santa Fe con Formosa y conectando numerosas localidades productivas del norte. La finalización de estas mejoras no solo optimizará la circulación diaria, sino que también potenciará la seguridad y el desarrollo regional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.