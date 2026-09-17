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A través del programa "Tu Casa, Tuya"

Buscan avanzar con la regularización dominial de viviendas en Saladero Cabal

La presidenta comunal Paola Ocampo mantuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hábitat de la provincia para avanzar en la implementación del programa “Tu Casa, Tuya”, que busca facilitar el acceso a la escritura de viviendas y acompañar a las familias en el proceso de regularización dominial.

Saladero Cabal avanza en las gestiones para facilitar el acceso a escrituras de viviendasSaladero Cabal avanza en las gestiones para facilitar el acceso a escrituras de viviendas
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Autoridades del Ejecutivo local de Saladero Cabal continúa realizando gestiones para avanzar en la regularización dominial de viviendas y facilitar que más familias de la localidad puedan acceder a la escritura de sus hogares.

En ese marco, la presidenta comunal, Paola Ocampo, acompañada por integrantes de su equipo de trabajo, mantuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hábitat de la provincia de Santa Fe. Del encuentro también participó el presidente comunal de Colonia Mascías y San Joaquín, Oscar Selmi.

La reunión estuvo centrada en la implementación del programa “Tu Casa, Tuya”, una iniciativa orientada a acompañar a los vecinos en los trámites necesarios para avanzar hacia la regularización de la situación dominial de sus viviendas.

El objetivo: avanzar hacia la escritura

El acceso a la escritura representa una instancia fundamental para las familias que habitan una vivienda pero aún no cuentan con la documentación que acredita formalmente la titularidad del inmueble.

En este sentido, las gestiones realizadas por la comuna apuntan a generar herramientas y acompañamiento para que los vecinos puedan avanzar en los distintos pasos que requiere el proceso de regularización dominial.

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Desde la administración comunal remarcaron la importancia de este tipo de articulaciones con los organismos provinciales, especialmente para acercar a las localidades del interior las herramientas disponibles para resolver situaciones vinculadas con la documentación de las viviendas.

Acompañamiento a las familias

El programa “Tu Casa, Tuya” busca avanzar en la seguridad jurídica de los hogares y brindar acompañamiento a las familias que necesitan regularizar la situación de sus viviendas.

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Para Saladero Cabal, la incorporación y el avance de estas gestiones constituyen una herramienta para dar respuesta a una demanda vinculada con el acceso a la documentación de los inmuebles y permitir que los vecinos puedan proyectar el futuro de sus hogares con mayor respaldo legal.


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