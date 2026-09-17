A través del programa "Tu Casa, Tuya"

Buscan avanzar con la regularización dominial de viviendas en Saladero Cabal

La presidenta comunal Paola Ocampo mantuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hábitat de la provincia para avanzar en la implementación del programa “Tu Casa, Tuya”, que busca facilitar el acceso a la escritura de viviendas y acompañar a las familias en el proceso de regularización dominial.