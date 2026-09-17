Departamento Las Colonias

Más de 70 jóvenes participaron en un taller para impulsar proyectos de acción climática en Esperanza

La capacitación se realizó en el Salón Blanco y brindó herramientas para comunicar y mejorar las propuestas que buscan acceder a financiamiento. La convocatoria permanece abierta hasta el 21 de septiembre.