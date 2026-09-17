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Más de 70 jóvenes participaron en un taller para impulsar proyectos de acción climática en Esperanza

La capacitación se realizó en el Salón Blanco y brindó herramientas para comunicar y mejorar las propuestas que buscan acceder a financiamiento. La convocatoria permanece abierta hasta el 21 de septiembre.

Fondo Joven de Acción Climática: más de 70 participantes se capacitaron en EsperanzaFondo Joven de Acción Climática: más de 70 participantes se capacitaron en Esperanza
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En el marco del Fondo Joven de Acción Climática, la Municipalidad de Esperanza llevó adelante una nueva instancia de capacitación destinada a fortalecer las propuestas elaboradas por jóvenes de la ciudad.

El encuentro se desarrolló en el Salón Blanco y contó con la participación de más de 70 representantes de escuelas secundarias, instituciones terciarias, organizaciones de la sociedad civil y colectividades.

Fondo Joven de Acción Climática: más de 70 participantes se capacitaron en EsperanzaFondo Joven de Acción Climática: más de 70 participantes se capacitaron en Esperanza

La actividad fue impulsada a través de la Secretaría de Planeamiento y Proyectos y tuvo como eje un Taller de Speech, orientado a brindar herramientas para presentar y comunicar proyectos de manera clara y efectiva.

Herramientas para presentar los proyectos

La capacitación estuvo a cargo de la licenciada Evangelina Ramassiotti, quien desarrolló el taller denominado “Cómo vender el proyecto en un video de 1 minuto y cómo lograr que tu propuesta sea un proyecto elegible”.

La instancia apuntó a que los participantes puedan sintetizar sus ideas, mejorar la forma de comunicarlas y avanzar en la formulación de propuestas con posibilidades de ser seleccionadas para recibir financiamiento.

Fondo Joven de Acción Climática: más de 70 participantes se capacitaron en EsperanzaFondo Joven de Acción Climática: más de 70 participantes se capacitaron en Esperanza

El encuentro contó con la presencia del intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, y de la secretaria de Planeamiento y Proyectos, Evangelina Pirola. También participaron la secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, Lorena Domig, y la coordinadora del Observatorio de Políticas Municipales, Paula Pinter.

Durante la jornada, las autoridades destacaron la participación de los jóvenes y la importancia de generar espacios donde puedan desarrollar y presentar propuestas vinculadas con las necesidades ambientales de la ciudad.

La convocatoria continúa abierta

El Fondo Joven de Acción Climática está destinado a jóvenes de entre 15 y 24 años, quienes pueden presentar proyectos con el acompañamiento de instituciones del territorio. La iniciativa contempla microbecas de entre 1.000 y 5.000 dólares para financiar las propuestas seleccionadas.

En Esperanza, el programa contempla iniciativas relacionadas con distintas prioridades ambientales, entre ellas la gestión de residuos y economía circular, infraestructura verde y resiliencia climática, salud climática y movilidad sostenible.

La convocatoria comenzó el 3 de agosto y permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre de 2026. El anuncio de los proyectos seleccionados está previsto para el 30 de septiembre, mientras que la ejecución de las iniciativas se desarrollará entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

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A través de esta propuesta, el municipio busca promover la participación juvenil y acompañar el desarrollo de soluciones frente a los desafíos ambientales de Esperanza, articulando las iniciativas con el Plan Local de Acción Climática 2030.

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