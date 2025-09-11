Sastre impulsa actividades interinstitucionales para concientizar sobre la prevención del suicidio

La cabecera del departamento San Martín se sumó a la campaña con una serie de actividades que incluyeron trabajos en escuelas, la colocación de laszos naranjas en dependencias públicas y la plantación de un árbol simbolizando la vida.
La cabecera del departamento San Martín se sumó a la campaña con una serie de actividades que incluyeron trabajos en escuelas, la colocación de laszos naranjas en dependencias públicas y la plantación de un árbol simbolizando la vida.
Este miércoles 10 de septiembre, la ciudad de Sastre, cabecera del departamento San Martín, se unió a la conmemoración del Día Nacional y Mundial de la Prevención del Suicidio. Dependencias públicas lucieron un lazo naranja que permanecerán durante todo el mes.
Escuelas impulsan actividades para visibilizar y concientizar sobre la problemática. En el Bosque de la Memoria del Liceo Municipal se plantó un árbol simbolizando la vida. «Desde el 2023 hay una ordenanza local que adhiere a esta jornada», explicó Druciana Ternavasio, referente del Área Social del gobierno sastrense e integrante del grupo de interventores comunitarios locales.
La ciudad de Sastre y sus instituciones se convocaron en la tarde de este miércoles con el objetivo de promover un mensaje de contención y apoyo, haciendo hincapié en que hablar sobre el suicidio es fundamental para derribar tabúes y salvar vidas.
El suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial, y su prevención requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad. La conmemoración de este día sirve como un recordatorio de que es posible prevenirlo a través de la educación, la concientización y la creación de redes de apoyo.
En el marco de esta jornada, el grupo de interventores comunitarios locales recordaron la importancia de la ayuda profesional como recurso vital. «Los comportamientos suicidas son multifactoriales. No tienen una sola causa, sino se trata de un fenómeno complejo y plurideterminado por variables psicopatológicas, culturales, biológicas. Hay que entenderlo como algo que tiene muchas razones en el desarrollo de una conducta suicida de una persona», remarcó Ternavasio.
La referente del Área Social de la Municipalidad de Sastre explicó que dentro de la variabilidad existen, además, factores de riesgo como vínculos con las drogas o la ludopatía, por ejemplo. «Hay que entenderlo como algo complejo y como un problema de salud pública. No es algo individual y personal. Como comunidad debemos involucrarnos», puntualizó y sumó: «Cuantas más herramientas tengamos al alcance de la mano y más sepamos de estos comportamientos, nos será más fácil detectarlos».
Por primera vez, la cabecera departamental impulsó actividades interinstitucionales sobre este movimiento global para crear esperanza a través de la acción, fomentando un ambiente donde la salud mental sea una prioridad y la búsqueda de ayuda sea vista como un acto de fortaleza.
El Día Mundial de la Prevención del Suicidio es una iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo principal es concienciar a la población de que el suicidio es un problema de salud pública prevenible.
«Es fundamental hablar de estos temas que poco se conocen. El lema que se viene trabajando es cambiar la narrativa. Debemos derribar barreras, estigmas, mitos y prejuicios en torno a los comportamientos suicidas. Tenemos que crear una cultura de comprensión y apoyo para prevención», deslizaron.
La conmemoración de este día a menudo implica eventos educativos, campañas de concientización y actividades de apoyo en todo el mundo. Estas iniciativas buscan reducir el estigma asociado a la salud mental y al suicidio, y animar a las personas a pedir ayuda.
En tal sentido, Ternavasio intentó desmitificar situaciones respecto a dicha problemática. «Decir que al hablar de suicidio aumenta el riesgo entre las personas o relacionar alguna enfermedad como la depresión con esta problemática es falso. Hay campañas para tumbar estas creencias», aseguró.
A su vez, indicó que es fundamental habilitar el dialogo, la palabra y dar lugar a ese sufrimiento para que quienes lo padecen puedan contar lo que le está sucediendo. «Todo en su debido ámbito», explicó. También aclaró que la asistencia de profesionales de confianza se transforma en un punto clave.
De acuerdo a datos de la OMS y Unicef, desde la década de los 90 hasta la actualidad la mortalidad de adolescentes y jóvenes – personas de entre 15 y 29 años – por suicidio se incrementó un 100%, transformándose en la segunda causa de muerte. «Son datos alarmantes», indicó Ternavasio.
En la ciudad existe un grupo de interventores comunitarios que surgió cuando la Asociación Médica del departamento San Martín convocó a instituciones de la región para capacitarse sobre comportamientos suicidas. Un equipo del Municipio, ciudadanos, personal escolar y bomberos fueron parte de los cursos durante todo el 2023 a través de los cuales se le brindó herramientas teórico-prácticas para conocer esta problemática.
