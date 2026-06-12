El Samco de Los Molinos cuenta desde esta semana con renovadas instalaciones tras la finalización de una serie de obras de mejora edilicia orientadas a optimizar las condiciones de atención y trabajo dentro del efector de salud.
Inauguraron mejoras edilicias en el Samco de Los Molinos para fortalecer la atención sanitaria
Las obras incluyeron la renovación de la guardia, mejoras en accesos de emergencia y trabajos de mantenimiento general. Los trabajos forman parte de un programa destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria en distintas localidades de la provincia.
La inauguración de los trabajos contó con la presencia de autoridades sanitarias provinciales, representantes comunales y personal del establecimiento, quienes recorrieron las instalaciones y destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura de los centros de salud locales.
Las obras fueron ejecutadas mediante aportes del Programa Fonres, destinado a mejoras en efectores sanitarios, complementados con recursos de la comuna.
Renovación de espacios estratégicos
Las intervenciones realizadas incluyeron la renovación del sector de guardia, el reemplazo de la abertura de emergencia, la colocación de un paño fijo superior y trabajos de pintura en cielorrasos.
Estas mejoras apuntan a brindar mayores condiciones de comodidad y funcionalidad tanto para los pacientes como para el personal de salud que desarrolla sus tareas diariamente en el establecimiento.
Durante el acto se puso de relieve la relevancia que tienen los centros de salud de localidades pequeñas y medianas, donde gran parte de la población encuentra una respuesta inmediata a sus necesidades sanitarias.
En el caso de Los Molinos, el Samco cumple un rol central dentro de la comunidad, recibiendo consultas de vecinos con y sin cobertura médica y constituyéndose en un punto de referencia permanente para la atención primaria de la salud.
Reconocimiento al trabajo de los equipos de salud
Las autoridades presentes destacaron además el compromiso cotidiano de los profesionales y trabajadores que desempeñan funciones en el efector.
En ese sentido, remarcaron que las mejoras edilicias contribuyen a generar espacios más adecuados para la atención y favorecen mejores condiciones laborales para quienes integran los equipos de salud.
La inauguración de las obras se enmarca en un conjunto de intervenciones que se vienen desarrollando en distintos efectores de la provincia con el objetivo de fortalecer la red sanitaria y mejorar la calidad de los servicios que reciben los vecinos.
Equipamiento para Zavalla
Previamente, autoridades del Ministerio de Salud visitaron el Samco de Zavalla, donde se concretó la entrega de nuevo equipamiento destinado a fortalecer la capacidad de atención del efector.
Entre los elementos incorporados se encuentran un electrocardiógrafo y un ecógrafo, herramientas que permitirán ampliar las prestaciones disponibles y mejorar la capacidad diagnóstica del centro de salud.