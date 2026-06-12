Como parte del programa de mejoras hídricas que impulsa la administración comunal, personal local trabaja en la adaptación de alcantarillas ubicadas sobre el Canal Central Ramona. La intervención permitirá incorporar compuertas que facilitarán, en caso de ser necesario, la instalación de equipos de bombeo destinados a regular de manera más eficiente el flujo del agua.
Mejoran el Canal Central de Ramona para optimizar el manejo de excedentes hídricos
Los trabajos forman parte de un plan integral de mejoramiento de la infraestructura hídrica que busca aumentar la capacidad operativa del sistema y reducir riesgos ante fenómenos climáticos extremos.
Según explicaron desde la Comuna, esta adecuación brindará una mayor capacidad de maniobra frente a situaciones de exceso hídrico, permitiendo administrar con mayor precisión los caudales y mejorar la respuesta operativa ante eventos climáticos de gran magnitud.
Las tareas se enmarcan en una planificación preventiva diseñada para afrontar escenarios con precipitaciones por encima de los valores habituales, fortaleciendo la infraestructura existente y reduciendo la vulnerabilidad de distintos sectores de la localidad frente a posibles anegamientos.
Un canal clave para el escurrimiento regional
Las nuevas obras complementan una importante intervención realizada recientemente sobre el Canal Central por el Comité de Cuencas Castellanos Sur, mediante recursos aportados por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia.
En esa oportunidad se reemplazaron los antiguos tubos de conducción por módulos tipo pórtico de mayores dimensiones, una mejora que permitió ampliar significativamente la sección hidráulica del canal y aumentar su capacidad de escurrimiento.
La obra contribuyó a optimizar la conducción de las aguas hacia el sector este de la planta urbana, facilitando su tránsito a lo largo de aproximadamente doce kilómetros hasta desembocar en el sistema Vila-Cululú.
Desde la Comuna destacaron que la combinación de estas intervenciones permitirá consolidar una infraestructura hídrica más eficiente y preparada para responder a las exigencias que plantean los eventos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos, garantizando una mejor protección para la comunidad y una gestión más segura de los recursos hídricos.
Educación ambiental desde la infancia
En el marco del Día Mundial del Ambiente, celebrado cada 5 de junio, la Comuna llevó adelante una jornada educativa destinada a promover prácticas responsables en la gestión de residuos.
La actividad reunió a alumnos del Jardín de Infantes N.º 300 y miembros del Grupo Scouts San Ramón Nonato en un taller práctico sobre clasificación y separación en origen de residuos, coordinado por el presidente comunal José Barbero.
Durante el encuentro se abordaron conceptos vinculados a la correcta disposición de los residuos, haciendo especial hincapié en la diferenciación entre materiales orgánicos, reciclables y no recuperables. La iniciativa forma parte de las políticas de sustentabilidad que se impulsan en la localidad con el objetivo de generar conciencia ambiental desde edades tempranas y fortalecer hábitos cotidianos que contribuyan al cuidado del entorno.
Desde la Comuna destacaron además la importancia del trabajo articulado con instituciones educativas y organizaciones sociales, ya que permite multiplicar el alcance de estas acciones y consolidar una cultura ambiental comprometida con el desarrollo sostenible.
Becas para acompañar la formación de los jóvenes
Otra de las actividades recientes desarrolladas por la administración comunal fue la entrega de becas económicas destinadas a estudiantes universitarios y de nivel superior.
En un acto realizado en la sede comunal, 23 jóvenes que cursan carreras en distintas instituciones de educación superior de la región recibieron este aporte económico orientado a favorecer la continuidad de sus estudios y contribuir a reducir las dificultades que implica afrontar la vida universitaria.
El beneficio está destinado a cubrir gastos relacionados con transporte, materiales de estudio, apuntes y conectividad, aspectos fundamentales para garantizar la permanencia y el rendimiento académico de los estudiantes.
Además de la entrega formal de las becas, el encuentro permitió un intercambio entre los jóvenes y las autoridades locales, quienes conocieron de primera mano sus experiencias, desafíos y expectativas de cara al futuro.
Desde la Comuna remarcaron que la educación constituye una herramienta clave para el desarrollo de la comunidad y para generar oportunidades que favorezcan el arraigo de las nuevas generaciones, fortaleciendo el crecimiento de Ramona a partir de la formación y el compromiso de sus jóvenes.