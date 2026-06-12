La ciudad de Rafaela avanza en la mejora de su infraestructura sanitaria con una nueva inversión provincial cercana a los 400 millones de pesos destinada a la renovación de un tramo estratégico del colector cloacal ubicado sobre Bulevar Santa Fe, entre las calles Víctor Manuel y José Ingenieros. La intervención busca garantizar la continuidad y eficiencia del servicio, además de prevenir hundimientos y otros inconvenientes en la vía pública.
Rafaela renovará un tramo clave del sistema cloacal con una inversión cercana a los $400 millones
La obra se ejecutará sobre Bulevar Santa Fe mediante tecnología sin zanjeo y forma parte de un plan provincial que prevé inversiones superiores a los $2.600 millones para fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.
La obra será ejecutada por el Gobierno de Santa Fe a través de Aguas Santafesinas (ASSA), que realizó la apertura de sobres correspondiente en la Municipalidad de Rafaela. El acto estuvo encabezado por el vicepresidente del directorio de la empresa, Darío Boscarol, junto al intendente Leonardo Viotti.
La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Renovación de Redes 2024-2027 impulsado por la Provincia y contempla el reemplazo de 325 metros del colector existente por una nueva cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 250 milímetros de diámetro, un material de mayor resistencia y durabilidad que permitirá optimizar el funcionamiento de la red cloacal.
Una obra para mejorar el servicio y evitar problemas estructurales
Durante la apertura de ofertas, Boscarol destacó que la licitación se suma a una serie de intervenciones que el Gobierno provincial viene desarrollando en Rafaela para fortalecer la infraestructura sanitaria.
“Hoy venimos a licitar una obra que acompaña una serie de intervenciones que se vienen realizando en la ciudad”, expresó el funcionario.
Por su parte, el intendente Leonardo Viotti valoró la decisión de invertir en una obra que permitirá resolver problemas históricos en uno de los principales corredores urbanos de la ciudad.
“Agradecemos la decisión de la empresa de invertir en Rafaela con estas obras importantes para el servicio actual y que nos permiten solucionar problemas que tenemos hoy sobre la superficie”, afirmó.
La empresa Winkelman S.R.L. presentó una oferta de $296.198.260,46 más IVA, mientras que la propuesta alternativa, que contempla un anticipo financiero del 30%, fue de $278.426.364,83 más IVA. A esto se suma la provisión de materiales por parte de Aguas Santafesinas, con una inversión adicional estimada en 35 millones de pesos.
Tecnología de avanzada para minimizar el impacto
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la metodología constructiva que se utilizará para ejecutar los trabajos. La renovación del conducto se realizará mediante un sistema sin apertura de zanjas, utilizando una tunelera inteligente teledirigida.
Esta tecnología permitirá intervenir el subsuelo con mínima afectación de la superficie, reduciendo significativamente las molestias para vecinos, comerciantes y automovilistas, además de disminuir el impacto sobre el tránsito en una de las arterias más importantes de Rafaela.
El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 90 días.
Más obras para el sistema cloacal de la ciudad
Durante el acto, Boscarol adelantó que la renovación del colector de Bulevar Santa Fe no será la única intervención prevista para la ciudad.
Según anunció, próximamente se licitarán nuevas etapas de renovación del sistema cloacal, entre ellas la continuidad de los trabajos sobre calle Suipacha hacia el sur y el reemplazo de otros 400 metros de conducto sobre avenida Santa Fe, desde la plaza principal hacia el sector este.
Estas obras forman parte de un ambicioso plan de infraestructura sanitaria para Rafaela que demandará inversiones superiores a los 2.600 millones de pesos.
Entre los proyectos previstos se encuentran además nuevas etapas de renovación del colector principal ubicado en calle Fader, la sustitución de colectoras bajo vereda en distintos sectores de Bulevar Santa Fe y la modernización de instalaciones fundamentales para el tratamiento de efluentes.
Infraestructura para acompañar el crecimiento de Rafaela
Dentro del paquete de inversiones ya se encuentra adjudicada la renovación de la sala de cloración de la planta depuradora local y está próxima a concretarse la refuncionalización de las estaciones de bombeo correspondientes a los tratamientos 1 y 2.
Asimismo, la Provincia confirmó que continúa trabajando junto al Gobierno nacional para avanzar en la construcción del cuarto módulo de tratamiento de la planta depuradora, una obra considerada estratégica para acompañar el crecimiento urbano de Rafaela y ampliar la cobertura del servicio cloacal en los próximos años.
Con estas intervenciones, el Gobierno santafesino busca fortalecer el sistema de saneamiento de la ciudad, mejorar la calidad del servicio para los usuarios y garantizar una infraestructura acorde al desarrollo que viene experimentando Rafaela en las últimas décadas.