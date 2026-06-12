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En Vivo Viernes 12 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:15 / Vie. 12.06.2026

Tránsito en rutas y accesos de Santa Fe

Las regiones norte, centro y sur de Santa Fe presentan este viernes importantes reducciones de visibilidad debido a la presencia de densos bancos de niebla. Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Quienes deban circular, deberán hacerlo con extrema precaución, utilizando luces bajas y reduciendo la velocidad.

Ruta Nacional 11: tránsito alternado en Calchaquí

Se registra paso alternado de vehículos a la altura de Calchaquí debido a un camión con desperfectos mecánicos. Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal presente en el lugar.

Autopista Rosario-Santa Fe: cortes programados para el sábado

Este sábado desde las 13 se llevarán adelante trabajos de instalación de pórticos en el kilómetro 6,9, a la altura de Capitán Bermúdez, en sentido hacia Santa Fe.

Las tareas implicarán el corte total para el tránsito pesado en el kilómetro 4, a la altura de Granadero Baigorria. Los camiones serán desviados por las rutas nacionales 11 y 34. Se recomienda prever demoras y circular con atención.

Obras sobre la Ruta Nacional 11 en Puerto General San Martín

Continúan los trabajos de mejoramiento vial entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas. Las tareas se realizan entre las 8 y las 18, con reducción de carril y circulación alternada coordinada por banderilleros.

Para ordenar el tránsito durante las obras:

Sentido sur: habilitado para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.

Sentido norte: circulación para vehículos livianos y transporte público.

Los camiones son desviados por calle Héroes de Malvinas hacia Timbúes.

Puente Carretero Santa Fe - Santo Tomé

Debido a las obras del nuevo puente y sus accesos, continúa vigente un desvío en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.

La calzada que ingresa a Santa Fe funciona temporalmente con doble sentido de circulación en un tramo de aproximadamente 200 metros. Se recomienda conducir con máxima precaución y considerar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe para evitar congestiones.

Obras viales en distintos puntos de la provincia

Siguen en ejecución trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y obras en puentes sobre rutas provinciales y nacionales de los departamentos Rosario, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo, General López, General Obligado, Vera, San Martín, Iriondo y San Lorenzo.

07:30 / Vie. 12.06.2026

Accidente en RP 1

07:30 / Vie. 12.06.2026

A la altura del camping de FOECYT. Puede presentar congestión vehicular la zona. Circular con precaución.

07:14 / Vie. 12.06.2026

Autopista Rosario -Santa Fe

Se registran bancos de niebla en todo el corredor - Circular con precaución

06:48 / Vie. 12.06.2026

Carril reducido

06:48 / Vie. 12.06.2026

Sobe Av. Alem, casi intersección con calle Laprida, hay un camión detenido con problemas mecánicos. Carril reducido

06:43 / Vie. 12.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.

3 de Febrero entre San Martín y San Jerónimo (14.00 -02.30. hs)

9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (14.00 - 17.00 hs) Trabajos de la E.P.E

06:42 / Vie. 12.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Mendoza entre  Av. Freyre y Urquiza (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón SE REALIZAN TRABAJOS DE TAPADO ABERTURAS EN ASFALTO CALIENTE - EVITAR LA ZONA)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

rancia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

06:42 / Vie. 12.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zonas afectadas: calle 9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre a partir de las 14.00 hs

Línea 2 (Ida): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.

Líneas 1 - 4 y 5 (Vuelta): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.

Líneas 10 - 11 y 14 (Vuelta):  De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza a recorrido.

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