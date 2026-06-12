Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito en rutas y accesos de Santa Fe
Las regiones norte, centro y sur de Santa Fe presentan este viernes importantes reducciones de visibilidad debido a la presencia de densos bancos de niebla. Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Quienes deban circular, deberán hacerlo con extrema precaución, utilizando luces bajas y reduciendo la velocidad.
Ruta Nacional 11: tránsito alternado en Calchaquí
Se registra paso alternado de vehículos a la altura de Calchaquí debido a un camión con desperfectos mecánicos. Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal presente en el lugar.
Autopista Rosario-Santa Fe: cortes programados para el sábado
Este sábado desde las 13 se llevarán adelante trabajos de instalación de pórticos en el kilómetro 6,9, a la altura de Capitán Bermúdez, en sentido hacia Santa Fe.
Las tareas implicarán el corte total para el tránsito pesado en el kilómetro 4, a la altura de Granadero Baigorria. Los camiones serán desviados por las rutas nacionales 11 y 34. Se recomienda prever demoras y circular con atención.
Obras sobre la Ruta Nacional 11 en Puerto General San Martín
Continúan los trabajos de mejoramiento vial entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas. Las tareas se realizan entre las 8 y las 18, con reducción de carril y circulación alternada coordinada por banderilleros.
Para ordenar el tránsito durante las obras:
Sentido sur: habilitado para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Sentido norte: circulación para vehículos livianos y transporte público.
Los camiones son desviados por calle Héroes de Malvinas hacia Timbúes.
Puente Carretero Santa Fe - Santo Tomé
Debido a las obras del nuevo puente y sus accesos, continúa vigente un desvío en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
La calzada que ingresa a Santa Fe funciona temporalmente con doble sentido de circulación en un tramo de aproximadamente 200 metros. Se recomienda conducir con máxima precaución y considerar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe para evitar congestiones.
Obras viales en distintos puntos de la provincia
Siguen en ejecución trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y obras en puentes sobre rutas provinciales y nacionales de los departamentos Rosario, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo, General López, General Obligado, Vera, San Martín, Iriondo y San Lorenzo.
A la altura del camping de FOECYT. Puede presentar congestión vehicular la zona. Circular con precaución.
Autopista Rosario -Santa Fe
Se registran bancos de niebla en todo el corredor - Circular con precaución
Sobe Av. Alem, casi intersección con calle Laprida, hay un camión detenido con problemas mecánicos. Carril reducido
Cortes por intervenciones en la vía pública
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.
3 de Febrero entre San Martín y San Jerónimo (14.00 -02.30. hs)
9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (14.00 - 17.00 hs) Trabajos de la E.P.E
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Mendoza entre Av. Freyre y Urquiza (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón SE REALIZAN TRABAJOS DE TAPADO ABERTURAS EN ASFALTO CALIENTE - EVITAR LA ZONA)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
rancia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Zonas afectadas: calle 9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre a partir de las 14.00 hs
Línea 2 (Ida): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.
Líneas 1 - 4 y 5 (Vuelta): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.
Líneas 10 - 11 y 14 (Vuelta): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza a recorrido.