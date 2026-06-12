Santa Fe amaneció este viernes con una intensa presencia de niebla y bancos de neblina que redujeron notablemente la visibilidad en distintos sectores de la ciudad y la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación forma parte de una advertencia vigente por fenómenos que pueden afectar la circulación durante las primeras horas de la mañana.
Alerta por niebla, visibilidad reducida y una máxima de 20°C para este viernes en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzó con una advertencia por niebla y visibilidad muy reducida en la capital provincial. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora gradual durante el día, con temperaturas que alcanzarán los 20°C.
A las 6 de la mañana, la temperatura era de 5,2°C, con una humedad del 99%, viento en calma y una visibilidad de apenas 200 metros, condiciones típicas para la formación de niebla persistente.
El organismo nacional indicó que el área será afectada por neblinas y bancos de niebla que provocarán una reducción significativa de la visibilidad, por lo que recomendó extremar las precauciones al conducir, utilizar luces bajas y mantener una distancia prudente entre vehículos.
Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Para la mañana se espera la presencia de neblina, mientras que durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche se presentará mayormente nublado.
La temperatura mínima prevista para este viernes es de 8°C y la máxima alcanzará los 20°C, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas de la semana. Los vientos soplarán del sector norte entre 7 y 22 km/h, favoreciendo el ascenso térmico.
Pronóstico extendido
Sábado
El sábado se presentará con cielo variable y un leve descenso de temperatura. El SMN prevé una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Las condiciones serán estables y sin probabilidad de precipitaciones.
Domingo
El ingreso de una masa de aire más fría provocará un marcado descenso térmico. Se espera una mínima de 5°C y una máxima de 14°C. La jornada tendrá características plenamente invernales, con mañanas frías y tardes frescas.
Lunes
El comienzo de la semana laboral llegará con el día más frío del período analizado. La temperatura mínima descenderá hasta los 4°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C. El ambiente continuará estable, aunque con sensación térmica baja durante las primeras horas del día.