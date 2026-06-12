Pronóstico

Alerta por niebla, visibilidad reducida y una máxima de 20°C para este viernes en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con una advertencia por niebla y visibilidad muy reducida en la capital provincial. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora gradual durante el día, con temperaturas que alcanzarán los 20°C.