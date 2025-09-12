#HOY:

San Agustín: noche solidaria a beneficio del SAMCo

El evento se realizará este viernes 12 de septiembre a las 21 horas, en las instalaciones del Centro de Jubilados. La iniciativa busca recaudar fondos para el SAMCo, fortaleciendo así la salud pública.

La comunidad de San Agustín se prepara para una velada especial de música y encuentro, con la celebración de una gran peña a beneficio del SAMCo local.
La comunidad de San Agustín se prepara para una velada especial de música y encuentro, con la celebración de una gran peña a beneficio del SAMCo local. El evento, que promete ser una noche de solidaridad y alegría, tendrá lugar este viernes 12 de septiembre a las 21.

La cita es en el Centro de Jubilados, un lugar que se transformará para acoger a vecinos y visitantes que deseen colaborar con el sistema de salud del pueblo.

Además de disfrutar de una noche de música en vivo a cargo del artista Adrián, los asistentes tendrán a su disposición un completo servicio de buffet y la posibilidad de participar en sorteos con interesantes premios.

Los interesados en colaborar y ser parte de esta fiesta popular pueden adquirir sus tarjetas de la siguiente manera: Mayores: $22.000, Menores de 10 años: $15.000.

Desde el Ejecutivo local invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca recaudar fondos para el SAMCo, fortaleciendo así la salud pública y el bienestar de todos los habitantes de San Agustín.

La peña se presenta como una oportunidad perfecta para combinar diversión, música y un importante gesto de apoyo mutuo.

Salud animal

Por otra parte, la comuna de San Agustín ha anunciado una importante iniciativa de salud y bienestar animal: una jornada de castraciones gratuitas para perros y gatos. El evento se realizará el sábado 13 de septiembre en las instalaciones del Polideportivo, comenzando a las 8.

Esta jornada tiene como objetivo principal controlar la población animal y promover una tenencia responsable de mascotas. La castración es un método efectivo y seguro para prevenir enfermedades, reducir la agresividad en los machos y evitar la reproducción no deseada.

¿Cómo participar y qué tener en cuenta?

Para garantizar el éxito y la seguridad del procedimiento, se han emitido una serie de recomendaciones esenciales para los dueños de mascotas:

Ayuno: Las mascotas deben tener un ayuno de 12 horas previo a la cirugía.

Edad y estado de salud: Los animales deben ser mayores de 6 meses y estar en buen estado de salud general.

Higiene: Es indispensable que la mascota esté limpia al momento del procedimiento.

Seguridad: Los perros deberán ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deberán estar en transportadoras, jaulas o bolsos seguros.

Acompañamiento y cuidado: Cada animal debe ser acompañado por un adulto responsable, y se recomienda llevar una manta abrigada para el postoperatorio.

La Comuna invita a toda la comunidad a sumarse a esta jornada, destacando su importancia para la salud pública y el cuidado de los animales.

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

