San Agustín: noche solidaria a beneficio del SAMCo

La comunidad de San Agustín se prepara para una velada especial de música y encuentro, con la celebración de una gran peña a beneficio del SAMCo local. El evento, que promete ser una noche de solidaridad y alegría, tendrá lugar este viernes 12 de septiembre a las 21.
La cita es en el Centro de Jubilados, un lugar que se transformará para acoger a vecinos y visitantes que deseen colaborar con el sistema de salud del pueblo.
Además de disfrutar de una noche de música en vivo a cargo del artista Adrián, los asistentes tendrán a su disposición un completo servicio de buffet y la posibilidad de participar en sorteos con interesantes premios.
Los interesados en colaborar y ser parte de esta fiesta popular pueden adquirir sus tarjetas de la siguiente manera: Mayores: $22.000, Menores de 10 años: $15.000.
Desde el Ejecutivo local invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca recaudar fondos para el SAMCo, fortaleciendo así la salud pública y el bienestar de todos los habitantes de San Agustín.
La peña se presenta como una oportunidad perfecta para combinar diversión, música y un importante gesto de apoyo mutuo.
Salud animal
Por otra parte, la comuna de San Agustín ha anunciado una importante iniciativa de salud y bienestar animal: una jornada de castraciones gratuitas para perros y gatos. El evento se realizará el sábado 13 de septiembre en las instalaciones del Polideportivo, comenzando a las 8.
Esta jornada tiene como objetivo principal controlar la población animal y promover una tenencia responsable de mascotas. La castración es un método efectivo y seguro para prevenir enfermedades, reducir la agresividad en los machos y evitar la reproducción no deseada.
¿Cómo participar y qué tener en cuenta?
Para garantizar el éxito y la seguridad del procedimiento, se han emitido una serie de recomendaciones esenciales para los dueños de mascotas:
Ayuno: Las mascotas deben tener un ayuno de 12 horas previo a la cirugía.
Edad y estado de salud: Los animales deben ser mayores de 6 meses y estar en buen estado de salud general.
Higiene: Es indispensable que la mascota esté limpia al momento del procedimiento.
Seguridad: Los perros deberán ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deberán estar en transportadoras, jaulas o bolsos seguros.
Acompañamiento y cuidado: Cada animal debe ser acompañado por un adulto responsable, y se recomienda llevar una manta abrigada para el postoperatorio.
La Comuna invita a toda la comunidad a sumarse a esta jornada, destacando su importancia para la salud pública y el cuidado de los animales.
