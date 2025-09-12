Reconquista

Una jueza norteña ordenó que cesen los descuentos del "aporte solidario" a tres docentes jubiladas

Se trata de la magistrada Jorgelina Yedro. Las demandantes dijeron pertenecer al sector "vulnerable" de la sociedad. El fallo, primero de este tipo en el norte provincial, también obliga al Estado Provincial a pagar los incrementos previsionales en un plazo de 30 días.